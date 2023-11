15 Selebritas Indonesia Ini Ikuti Aksi Solidaritas Bela Palestina di Monas

MONUMEN Nasional (Monas) di Jakarta menjadi saksi kehadiran sejumlah selebritas Tanah Air yang bersatu dalam aksi solidaritas bela Palestina, Minggu (5/11). Dengan tegas dan penuh kepedulian, mereka menghadirkan suara dan simbol dukungan kepada Palestina yang terus berjuang melawan konflik dengan Israel. Lantas, siapa sajakah artis Tanah air yang ikut aksi bela Palestina di Monas?

1. Al Ghazali

Instagram @alghazali7

Dalam balutan baju koko dan penutup kepala berwarna hijau, Al Ghazali, putra sulung Maia Estianty, menunjukkan keyakinannya melalui unggahan Instagramnya. Dia meyakini tanah Palestina akan kembali kepada warga Palestina dengan bantuan Tuhan.

“Saya yakin tanah Palestina akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya pada kerajaan surga. Dan aku percaya pada kerajaan cinta,” tulisnya di Instagram yang dikutip, Minggu (5/11).

2. Najwa Shihab

Instagram @najwashihab

Selain Al Ghazali, Najwa Shihab pun turut hadir untuk aksi tersebut dengan aksi yang sangat unik.

Najwa turun langsung dalam aksi bersama CEO KitaBisa, Vikra Ijas, dengan aksi membagi-bagikan 1.000 semangka kepada peserta aksi bela Palestina sebagai bentuk solidaritas.

“SEMANGKA UNTUK PALESTINA. Mbak @najwashihab dan CEO Kitabisa @vikraijazz memulai aksi dukung Palestina di Titik Kumpul Semangka. Bersama Kitabisa, Mbak Nana ikut membagikan 1.000 semangka gratis kepada peserta Aksi Bela Palestina dan masyarakat yang ikut CFD. Terima kasih sudah ikut mendukung dan #TetapBerisik untuk #FreePalestine ya, Mbak Nana," tulis Najwa Shihab, seperti dilansir dari akun Instagramnya, Minggu (05/11).

Dalam aksi ini, Najwa melakukan long march dari Jalan MH Thamrin dengan membawa semangka sebagai simbol protes atau simbol perlawanan terhadap penjajahan Israel.

3. Rachel Vennya

Instagram @rachelvennya

Rachel Vennya, seorang selebgram, tampak memakai atribut yang melambangkan solidaritas berkunjung ke monas mendukung Palestina. Rachel mengenakan kaus berwarna hitam berlengan panjang dan celana hitam.

Meskipun demikian, rambut panjangnya tetap terurai yang dilengkapi keffiyeh Palestina.

4. Aaliyah Massaid

Instagram @aaliyah.massaid

Dalam balutan Keffiyeh, syal bendera Palestina, dan pakaian bergambar semangka, Aaliyah Massaid menampilkan pesan 'Free Palestine' dalam aksi beka Palestina.

5. Dara Arafah

Instagram @daraarafah

Tidak ketinggalan juga, selebgram Dara Arafah menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dengan mengenakan keffiyeh dan cadar, serta mengungkapkan keyakinannya bahwa Palestina tidak akan berjuang sendirian.

"Palestine will never walk alone! IDPS," tulis Dara dalam akun instagramnya.

6. Abidzar Al Ghifari dan Rizky Nazar

Instagram @abidzar73

Abidzar Al Ghifari bersama Rizky Nazar turut serta dalam aksi tersebut, menunjukkan dukungan mereka bagi Palestina lewat story instagramnya.

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, Abidzar mengunggah foto bersama Rizky Nazar sedang berada di kerumunan masyarakat di Monas.

7. Alvin Faiz dan Henny Rahman

Instagram @alvin_411

Pasangan selebriti Alvin Faiz dan Henny Rahman juga turut serta dalam aksi bela Palestina, membagikan momen-momen tersebut melalui akun Instagram.

8. Dinda Hauw

Instagram @dindahw

Dinda Hauw bersama sejumlah rekan selebriti lainnya, seperti Nadzira Shafa, Ryna Dea, Clara Shinta, dan Henny Rahman, menunjukkan dukungan mereka untuk Palestina lewat foto-foto mereka di Monas.

9. Arie Untung dan Fenita Arie

Instagram @ariekuntung

Presenter terkenal Arie Untung bersama istri, Fenita Arie, dan kedua anaknya, menyuarakan aksi penghentian kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.

10. Kartika Putri

Instagram @kartikaputriworld

Kartika Putri, dengan hijab bergambar bendera Palestina, menyampaikan pesan 'Save Free Palestine' dalam aksinya.

11. Mulan Jameela

Instagram @mulanjameela1

Mulan Jameela, dalam balutan gamis putih dan hijab bermotif bendera Palestina, menekankan bahwa keikutsertaannya merupakan wujud cinta dari masyarakat Indonesia kepada Palestina.

12. Indra Brugman

Instagram @indrabruggman

Selanjutnya ada aktor tampan Indra Brugman yang juga terlihat ikut rombongan aksi bela Palestina di Monas Jakarta. Aktor utama dalam serial Jinny oh Jinny ini terlihat membawa tulisan 'Free Palestine no more blood'.

13. Atta Halilintar

Instagram @attahalilintar

Artis yang ikut aksi bela Palestina selanjutnya adalah Atta Halilintar.

Tidak hanya sekadar ikut berpartisipasi, Atta juga menunjukkan dukungannya dengan cara yang kuat.

Ia mengenakan kaus gambar buah semangka untuk menunjukkan solidaritasnya dengan pesan damai.

Di samping itu, Atta juga mengenakan keffiyeh yang diikat di lehernya dan diselempangkan di kepalanya.

14. Thariq Halilintar

Instagram @thariqhalilintar

Artis yang ikut aksi bela Palestina selanjutnya adalah Thariq Halilintar.Ia bersama sang kakak, Atta Halilintar, juga ikut Aksi Akbar Bela Palestina. Aksi tersebut ia unggah di Instagram story-nya.

15. Bebi Romeo dan Meisya Siregar

Instagram @meisya__siregar

Pasangan tersebut membagikan momen partisipasi dalam aksi bela Palestina melalui Instagram story.

Dalam unggahan tersebut, Bebi Romeo dan Meisya Siregar terlihat berada di tengah-tengah kerumunan dalam aksi yang digelar di Monas.

Keberadaan mereka dalam aksi ini menunjukkan komitmen dan dukungan kuat dari dunia hiburan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dengan simbol-simbol dan ucapan tegas, mereka menyerukan perdamaian dan keadilan bagi Palestina, menggugah kesadaran akan pentingnya upaya perdamaian di Timur Tengah. Aksi ini diharapkan mampu menarik perhatian global untuk menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan antara Palestina dan Israel. (Z-1)