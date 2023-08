The 3rd AICEE Jalin Kolaborasi untuk Transisi Energi Bersih di ASEAN

AJANG Annual ASEAN International Conference Energy and Environment (AICEE) kembali digelar untuk ketiga kalinya. Ajang itu bertujuan mendorong kolaborasi di antara para akademisi, pembuat kebijakan, dan pakar industri untuk mengatasi tantangan energi dan lingkungan di kawasan ASEAN.

AICEE ke-3 yang bertema "Accelerating a Just, Secure and Resilient Energy Transition in ASEAN through Innovation and Interconnectivity" diselenggarakan oleh ASEAN Center for Energy (ACE) dan diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

"AICEE tahun ini memiliki arti penting karena diselenggarakan bertepatan dengan ASEAN Energy Business Forum (AEBF) dan ASEAN Ministers on Energy Meeting ke-41 (AMEM-41), menciptakan lingkungan yang sinergis bagi kolaborasi antar disiplin dan berbagai pihak di ASEAN," kata Zulfikar Yurnaidi, Manager ACE dan Chairman AICEE ke 3.

Inti dari konferensi tersebut adalah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Tahap II: 2021-2025, sebuah cetak biru regional untuk kerja sama energi yang diimplementasikan oleh ACE. Merangkul transisi energi sebagai elemen landasan untuk mencapai keamanan energi regional dan kelestarian lingkungan adalah prinsip utama APAEC.

"Tema konferensi tahun ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun jalur energi yang berkelanjutan bagi ASEAN," ujar Zulfikar.

Dengan lebih dari 150 abstrak yang masuk dan hampir 100 presentasi makalah, konferensi AICEE tahun ini menjanjikan serangkaian topik yang mencerminkan beraneka ragam sifat energi dan permasalahan lingkungan.

Topik-topik tersebut antara lain transisi energi dan teknologi baru yang Sedang Berkembang; interkoneksi, keamanan dan aksesibilitas; keberlanjutan, rekayasa, dan Infrastruktur; penetapan harga karbon dan investasi hijau; energi dan digitalisasi; serta lingkungan, kebijakan, dan sosial ekonomi.

Mitra akademis dan institusi penyelenggara AICEE memainkan peran penting dalam kesuksesan konferensi ini. Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai tuan rumah bersama, menyumbangkan keahlian dan sumber daya.

"Selain itu, mitra akademis, yaitu Universiti Teknologi Nasional (UNITEN) Malaysia, ASEAN Climate Change and Energy Project (ACCEPT) II, Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University, University of Hawai'i, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI),serta dukungan dari National Energy Technology Center (ENTEC), Thailand, juga turut memberikan masukan yang berharga," pungkas ZUlfikar. (Z-5)