Cafe Dangdut Dibuka di New York

SEBUAH mimpi jika ditekuni secara serius dan bersungguh-sungguh pasti akan menjadi kenyataan. Demikian pula mimpi mewujudkan Cafe Dangdut New York. Pada 3 September 2021, akhirnya, Cafe Dangdut New York dapat terwujud.

Bertempat di Smorgasburg WTC Financial Center, Cafe Dangdut New York hadir untuk masyarakat New York dan sekitarnya dengan soft launching berupa tenda Cafe Dangdut New York tepat di samping The Occulus New York, sebuah kawasan paling bergengsi di kota Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS).

Cafe Dangdut New York mengusung konsep coffee shop yang bersifat permanen dan coffee truck yang bersifat mobile dengan sajian menu kopi Indonesia dari berbagai daerah penghasil kopi di tanah air, mulai dari kopi Aceh sampai dengan kopi Papua.

Selain menu utama kopi, Cafe Dangdut New York juga hadir dengan makanan (aneka kudapan khas Indonesia) beserta merchandise Cafe Dangdut New York yang merupakan produk industri kreatif (UMKM) Indonesia seperti kaos, mug, dan sejenisnya.

Acara soft launching Cafe Dangdut ini didukung KJRI New York, Kemenparekraf, ITPC Chicago dan Anomali Coffee serta dihadiri perwakilan dari PTRI New York, perwakilan Perbankan (BI New York dan BRI New York) dan Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) New York.

Dalam sambutannya, Konjen RI New York Arifi Saiman menyampaikan rasa syukurnya bahwa Cafe Dangdut New York dapat terwujud. Ia menjelaskan bahwa Kota New York dipilih sebagai tempat pendirian Cafe Dangdut karena dengan dukungan brand New York yang sangat populer di dunia, diharapkan akan memudahkan penetrasi Cafe Dangdut ke kota-kota lain baik di AS maupun kota-kota lain di dunia.

Konjen Arifi juga menyampaikan selain berdagang kopi dan kudapan khas Indonesia, Cafe Dangdut nantinya juga akan menjadi outlet penjualan/pemasaran produk-produk merchandise (UMKM) Indonesia sehingga dapat meningkatkan nilai dari produk ekonomi kreatif Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan taraf kehidupan para pengrajin Indonesia.

Selain itu, tambahnya, Cafe Dangdut juga memiliki jaringan kuat dengan We People of Culture (Wepoc), sebuah label ternama di AS yang dapat membantu memfasilitasi artis Indonesia untuk berkiprah meniti karier di AS.

Konjen Arifi juga menambahkan acara Grand Opening Cafe Dangdut akan diselenggarakan di Times Square pada 9 September 2021 pada pukul 17.00-19.30 waktu setempat.

Acara Grand Opening akan dimeriahkan dengan penampilan budaya berupa gamelan Bali yang mengiringi Tari Penyambutan, Tarian Cinta, Orkes Dangdut Sinar Muda KJRI New York, Fesyen Show Hengki Kawilarang, dan baju adat pernikahan Jawa dan Bali, Dangdut in America, Fitri Carlina dan Eskoh, Asap Ty, dan Sara Fajira.

Sementara itu Dina Fatimah (Eski) yang mewakili Wepoc mengucapkan terima kasih kepada KJRI New York, Kemenparekraf, ITPC Chicago, Anomali Coffee dan Wepoc atas dukungannya terhadap pendirian Cafe Dangdut New York.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pengerukan tumpeng oleh Konjen Arifi Saiman dan Kompol Endang Wahyu Kinasih, Ketua DWP KJRI New York.

Nasi tumpeng tersebut kemudian diserahkan kepada Fitri Carlina, pedangdut Indonesia yang namanya tidak asing di AS berkat duetnya dengan penyanyi Eskoh berjudul Only Option dan tampil secara virtual pada Super Bowl Week pada acara Ladies Heart Football, awal Februari 2021.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan acara pecah kendi yang menandai secara simbolis soft launching Cafe Dangdut New York dan Indopop Movement di Amerika Serikat.

Setelah acara seremonial selesai, kegiatan dilanjutkan dengan membagikan kopi secara cuma-cuma kepada seluruh undangan yang hadir dan juga masyarakat lokal yang berada di WTC Financial Center.

Selain kopi, panitia dan kru Cafe Dangdut New York juga membagikan nasi tumpeng dan aneka kudapan khas Indonesia yaitu bakwan sayur, combro, kue sarang semut, dan lain sebagainya.

Publik setempat tampak sangat menikmati suguhan kopi, nasi tumpeng dan aneka kudapan khas Indonesia. Suasana cukup ramai mengingat Smorgasburg WTC Financial Center terletak di Fulton Street yang merupakan lokasi pasar makanan yang diminati oleh masyarakat setempat.

Acara soft launching Cafe Dangdut New York juga disiarkan secara streaming melalui Facebook Live KJRI New York dan IG Live KJRI New York. (RO/OL-1)