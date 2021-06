Incar Bisnis Mobil Listrik, Apple Cari Suplai Baterai ke Tiongkok

PERUSAHAAN teknologi, Apple Inc dikabarkan tengah dalam pembicaraan tahap awal dengan produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dan Build Your Dream (BYD) mengenai pasokan baterai untuk pengembangan kendaraan listrik Apple.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penjajakan bisnis Apple dengan perusahaan Tiongkok itu masih dapat berubah seiring kesepakatan kedepannya.

CATL, yang memasok untuk mobil listrik ternama seperti Tesla Inc, diketahui enggan membangun pabrik di Amerika Serikat (AS) karena ketegangan politik antara Negara Paman Sam dan Beijing.

Apple mendukung penggunaan baterai lithium besi fosfat yang dianggap lebih murah untuk diproduksi, karena menggunakan besi dibanding nikel dan kobalt yang lebih mahal, menurut sumber tersebut.

Teknologi self-driving untuk produk mobil otonom sudah lama dikerjakan oleh Apple, dan diproyeksikan masuk tahap produksi pada 2024.

Sebelumnya, Apple dikabarkan kendaraan listriknya bakal menggunakan teknologi baterai terobosannya sendiri. Tidak segera jelas apakah diskusi dengan CATL dan BYD melibatkan teknologi atau desain Apple sendiri.

Rencana pengembangan mobil listrik Apple ini seiring dengan rencana Pemerintahan Joe Biden untuk meningkatkan pasar mobil listrik domestik. Biden mengusulkan anggaran sebesar US$ 174 miliar untuk mendongkrak kendaraan listrik. (Al Jazeera/OL-7)