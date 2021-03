Menlu AS Sebut Tiongkok Ancaman Bagi Stabilitas Global

BERBAGAI tindakan Tiongkok merupakan ancaman bagi kestabilan global. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Kamis (18/3), saat membuka pertemuan dua hari dengan Tiongkok di Alaska.

Menurut Blinken, AS, dalam pertemuan itu, akan mengungkapkan keresahan mereka terkait berbagai tindakan Tiongkok, termasuk aksi genosida yang ditudingkan Washington dilakukan terhadap warga muslim Uighur di Xinjiang.

Blinken akan bertemu dengan Pejabat Diplomasi Partai Komunis Tiongkok Yang Jiechi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam pertemuan tingkat tinggi di Anchorage, Alaska.

Blinken menambahkan AS juga akan berusaha memastikan adanya dialog mengenai Hong Kong, Taiwan, serangan siber terhadap AS, dan tekanan ekonomi yang dilakukan Tiongkok terhadap sekutu AS.

Sementara itu, penasehat keamanan Presiden AS Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan AS tidak ingin terlibat konflik dengan Tiongkok namun siap bersaing secara sehat dengan rival mereka tersebut. (AFP/OL-1)