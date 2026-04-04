BGN Minta Maaf Buntut 72 Siswa Keracunan di Jaktim, SPPG Pondok Kelapa Di-suspend

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab terkait peristiwa keracunan menu pada program makan bergizi gratis atau MBG di Jakarta Timur (Jaktim). BGN juga akan menanggung biaya perawatan rumah sakit korban keracunan MBG di Jaktim.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Sabtu (4/4).
Naniek menyebut telah menindak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Pondok Kelapa.
"Kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) masih belum memenuhi standar," ungkap Nanik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan ada biaya perawatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab.
Adapun bagi korban yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan maka sepenuhnya akan dibantu hingga pulih.
"Penanganan dan koordinasi yang cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit," ucap Pranomo.
Sebanyak135 siswa dan guru diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim). Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (2/4) sekitar pukul 11.00 WIB, setelah waktu pembagian makanan untuk para murid. Adapun menu MBG yang dibagikan yakni spageti. (Ant/H-4)
Polisi mengungkap motif pembunuhan cucu Mpok Nori di Jakarta Timur. Pelaku, suami siri WNA asal Irak, nekat membunuh karena cemburu.
POLRES Metro Jakarta Timur mengungkap kasus pembunuhan perempuan berinsial DA, 37, di rumah kontrakannya, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku merupakan WN Irak
SOSOK wanita berinisial DA, 37, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kontrakan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, merupakan cucu dari komedian Mpok Nori
Pemerintah Kota Jakarta Timur mencatat sebanyak 27 dari total 57 lapangan padel yang beroperasi di wilayahnya belum memiliki izin yang sesuai.
Pemerintah Kota Jakarta Timur menyegel sebuah bangunan lapangan padel di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris tak ada toleransi bagi SPPG yang lalai. Sebelumnya keracunan MBG terjadi di Jaktim
