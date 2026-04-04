Usai Ditutup, BGN Investigasi IPAL dan Tata Letak Dapur SPPG Duren Sawit

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menangguhkan (suspend) operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keputusan ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan 72 siswa harus dilarikan ke rumah sakit.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa penghentian operasional ini dilakukan untuk waktu yang tidak terbatas. Selain karena insiden medis, hasil investigasi awal menunjukkan fasilitas tersebut gagal memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
"Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar," tegas Nanik dilansir dari Antara, Sabtu (4/4).
Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN memastikan seluruh biaya pengobatan para korban di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit akan ditanggung sepenuhnya. Nanik juga menyampaikan permohonan maaf resmi atas kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meninjau langsung kondisi para siswa di RSKD Duren Sawit, memastikan koordinasi lintas sektoral antara Pemprov DKI dan BGN berjalan cepat. Ia menegaskan bahwa bagi siswa yang memiliki BPJS Kesehatan, seluruh proses pemulihan akan dijamin hingga tuntas.
“Penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Kami kini tengah menunggu hasil uji laboratorium resmi untuk memastikan penyebab pasti kejadian ini,” ujar Pramono.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah I menyatakan fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan kesehatan siswa. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Jaktim, M. Fahmi, enggan berspekulasi mengenai penyebab medis sebelum hasil laboratorium keluar.
“Kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak. Kita tunggu saja hasil laboratorium,” kata Fahmi usai menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan program MBG. (Ant/Z-10)
|Data Insiden SPPG Pondok Kelapa
|Keterangan
|Jumlah Korban
|72 Siswa
|Status Operasional
|Ditangguhkan (Suspend) Tanpa Batas Waktu
|Temuan Pelanggaran
|Tata letak dapur & IPAL tidak sesuai standar BGN
|Lokasi Rujukan
|RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Sentra Industri Tahu, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai dikerjakan pada 23 Februari 2023. Kini progresnya sudah mencapai 76,9%.
Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (IPAL) Sei Selayur berada di Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumsel, yang dibangun RI dengan bekerja sama dengan Australia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris tak ada toleransi bagi SPPG yang lalai. Sebelumnya keracunan MBG terjadi di Jaktim
BGN meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab terkait peristiwa keracunan menu pada program makan bergizi gratis atau MBG di Jaktim
BGN minta maaf atas insiden MBG di Jakarta Timur, tanggung biaya korban dan suspend SPPG Pondok Kelapa usai 60 orang terdampak makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional SPPG Pondok Kelapa usai 60 siswa keracunan Makan Bergizi Gratis. BGN tanggung biaya medis dan evaluasi standar dapur.
