APL Dorong Transformasi Kesehatan Indonesia untuk Perluas Akses Layanan Inovatif

Ilustrasi(Dok PT Anugerah Pharmindo Lestari)

PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), bagian dari Zuellig Pharma, terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia dengan memanfaatkan keahlian global, kapabilitas terintegrasi, serta operasional lokal yang kuat guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam media gathering APL yang diselenggarakan menjelang Hari Kesehatan Sedunia (7 April), APL kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan kesehatan serta menyoroti pentingnya kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu perusahaan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, peran APL semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan cakupan layanan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang kini menjangkau lebih dari 98 persen populasi, telah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Namun, Indonesia masih terus menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk perubahan pola penyakit, kebutuhan akan terapi inovatif dan rantai pasok layanan kesehatan yang lebih tangguh, serta kebutuhan untuk memastikan inovasi medis dapat diakses di seluruh wilayah negara kepulauan yang luas ini .

Baca juga : Masih Banyak WNI Berobat di Luar Negeri, IDI: Kelemahan Sistem Kesehatan

“Kami percaya bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas,” kata Christophe Piganiol, Direktur Utama PT Anugerah Pharmindo Lestari.

“Di Indonesia, hal ini berarti upaya kolaboratif untuk memperkuat rantai pasok layanan kesehatan, memperluas akses terhadap inovasi medis, serta bekerja sama dengan para mitra di seluruh ekosistem layanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan lokal. Kami akan terus bekerja sama erat dengan mitra global kami untuk membawa keahlian yang relevan, praktik yang telah teruji, dan kemampuan yang lebih luas ke Indonesia, sehingga kami dapat membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses dan meningkatkan hasil perawatan pasien.”

Memanfaatkan Keahlian Global untuk Mempercepat Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia

Melampaui layanan utamanya dalam distribusi, komersialisasi, dan dukungan uji klinis, APL memainkan peran yang lebih luas dalam mempercepat transformasi sektor kesehatan Indonesia melalui transfer pengetahuan dan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan utama. Peran ini mengukuhkan APL tidak hanya sebagai perusahaan layanan kesehatan, namun juga sebagai mitra jangka Panjang yang terpercaya dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Baca juga : Partisipasi Bermakna Adalah Kunci Keadilan Sistem Kesehatan Indonesia

Menerapkan standar integritas dan keunggulan operasional tertinggi, APL turut mendorong peningkatan standar distribusi kesehatan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi dalam operasionalnya. Sebagai bagian dari solusi distribusi end-to-end, APL menghadirkan teknologi berstandar global melalui National Distribution Center (NDC) yang dilengkapi teknologi canggih. Sistem cold chain handling terbaik di kelasnya, termasuk eZCooler, sebagai solusi pengemasan cold-chain unik, memastikan integritas produk tetap terjaga hingga ke titik pengiriman terakhir.

APL menerapkan sistem kontrol dan visibilitas digital mutakhir melalui pemantauan suhu real-time di National Distribution Center (NDC) dan seluruh jaringan cabang, yang didukung oleh sistem data terintegrasi dan analitik cerdas guna mengoptimalkan stok serta pengisian stok secara presisi. Implementasi standar Good Distribution Practice (GDP) dan sertifikasi ISO 9001:2015 pun mempertegas jaminan mutu ketat sekaligus memacu pengembangan kompetensi talenta lokal secara berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Menanggapi tantangan penyakit tidak menular yang terus meningkat di Indonesia, APL memaksimalkan kapabilitas komersialisasinya untuk menghadirkan terapi inovatif global yang relevan dengan kebutuhan pasien lokal. Dengan keahlian mendalam di sejumlah area terapi utama seperti kardiovaskular, diabetes, onkologi, respirasi, dan imunologi, APL berperan aktif sebagai mitra edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan.

Melalui kolaborasi dengan perusahaan farmasi global, regulator, dan mitra pelanggan, APL telah mendukung lebih dari 22.000 tenaga kesehatan melalui berbagai program edukasi. Inisiatif ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap penyakit tidak menular serta memperkenalkan inovasi pengobatan terbaru. Langkah ini juga sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien di Indonesia.

Menyadari pentingnya inovasi kesehatan dan akses pasar, APL terus mendukung Pemerintah Indonesia serta industri farmasi dalam menjawab kebutuhan dukungan uji klinis berstandar global. Melalui layanan distribusi yang menyeluruh serta fasilitas berteknologi modern, APL mampu mendukung seluruh tahapan uji klinis dengan jaminan proses yang andal dan sesuai regulasi. Dengan demikian, APL menjembatani kesenjangan antara inovasi kesehatan global dengan kebutuhan spesifik pasar Indonesia.

Sinergi keahlian global dengan kapabilitas lokal, serta kolaborasi erat bersama pemerintah dan pemangku kepentingan industri kesehatan, menjadi fondasi utama dalam mempercepat transformasi kesehatan nasional. Upaya kolektif ini merupakan kunci dalam mewujudkan ekosistem layanan kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Operasional yang Berkelanjutan

Transformasi kesehatan yang berkelanjutan membutuhkan penguatan ekosistem secara menyeluruh, tidak hanya pada distribusi dan inovasi, tetapi juga dalam pengembangan talenta, literasi kesehatan, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab. APL mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasionalnya, memastikan setiap aspek layanannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan berfokus pada empat pilar: meningkatkan hasil kesehatan, mengembangkan talenta, menghormati lingkungan, dan menjunjung tinggi standar integritas tertinggi, APL telah mencatat sejumlah pencapaian.

Sepanjang 2025, APL menjalankan lebih dari 68 program akses kesehatan, termasuk inisiatif vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan yang menjangkau lebih dari 2.750 penerima manfaat, serta program edukasi kesehatan yang melibatkan lebih dari 5.800 masyarakat. Selain itu, program donor darah APL juga berhasil mengumpulkan lebih dari 425 kantong darah sebagai kontribusi terhadap layanan kesehatan nasional.

Sejalan dengan upaya untuk memperkuat sistem kesehatan di masa depan, APL juga berfokus pada pengembangan talenta melalui kompetisi di bidang inovasi keberlanjutan. Pada tahun 2025, lebih dari 130 ide inovatif dihasilkan dari kompetisi yang diikuti oleh 52 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Melalui program APL Mengajar, APL telah menjangkau lebih dari 2.700 siswa dengan memberikan edukasi tentang kesehatan, gizi, dan kebersihan, yang turut membantu menumbuhkan literasi kesehatan sejak usia dini.

“Kami melihat transformasi kesehatan sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, kami berupaya membangun ekosistem kesehatan yang lebih terhubung, tangguh, dan inklusif. APL berkomitmen untuk terus memperluas akses terhadap solusi kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas dan dampak layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia ke depan,” kata Christophe.

Melalui momentum media gathering ini, APL kembali menegaskan perannya dalam menghadirkan keahlian global untuk mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia, sekaligus memperluas akses serta memperkuat ekosistem layanan kesehatan yang lebih tangguh dan inklusif. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, perusahaan berupaya memberikan kontribusi yang lebih luas dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (E-4)