SNPMB : Link Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Hasil Seleksi Resmi

PARA siswa SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia akhirnya tiba. Pengumuman Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2026 secara resmi akan dirilis oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB. Bagi Anda yang telah berjuang menjaga nilai rapor dan mengukir prestasi selama tiga tahun terakhir, hari ini adalah penentu langkah menuju Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian.

Agar tidak terhambat akibat trafik yang padat pada situs utama, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui daftar link mirror resmi yang disediakan oleh berbagai universitas negeri di Indonesia.

Jadwal dan Link Pengumuman SNBP 2026

Berdasarkan jadwal resmi dari SNPMB, hasil seleksi biasanya dapat diakses mulai pukul 15.00 WIB pada hari pengumuman. Halaman utama yang wajib Anda pantau adalah:

Link Utama SNPMB: https://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Daftar 40 Link Mirror Pengumuman SNBP 2026

Jika situs utama mengalami down atau lambat karena jutaan akses secara bersamaan, Anda dapat menggunakan link cadangan (mirror) dari berbagai PTN berikut:

No Nama PTN Link Mirror 1 IPB University https://snbp.ipb.ac.id 2 ITB https://snbp.itb.ac.id 3 UGM https://snbp.ugm.ac.id 4 UI https://snbp.ui.ac.id 5 ITS https://snbp.its.ac.id 6 UNAIR https://snbp.unair.ac.id 7 UNDIP https://snbp.undip.ac.id 8 UNHAS https://snbp.unhas.ac.id 9 UNPAD https://snbp.unpad.ac.id 10 UNS https://snbp.uns.ac.id

*Daftar link di atas mencakup sebagian besar PTN utama. Pastikan koneksi internet Anda stabil saat melakukan pengecekan.

