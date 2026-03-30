Niat Sholat Taubat Lengkap dengan Tata Cara

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
SHOLAT Taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan meneguhkan tekad untuk tidak mengulanginya lagi.
Sholat ini dilakukan dari hati yang tulus menyesali kesalahan. Bisa dilakukan kapan saja, tapi lebih utama saat malam hari atau setelah menyadari dosa. Biasanya dilakukan 2 rakaat, seperti sholat sunnah biasa.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu an usalliya sunnatat-tauwbah rak‘ataini lillahi ta‘ala”
Artinya
“Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta’ala.”
Sholat taubat sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah menyadari dosa, lakukan dengan tulus, menyesal, dan bertekad tidak mengulanginya. Sholat ini bisa dilakukan 2 rakaat saja atau lebih sesuai kemampuan. (Z-4)
Sumber: bankmuamalat, zalora
Sholat taubat termasuk sholat sunnah khusus yang bertujuan membersihkan hati dan jiwa dari dosa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Sholat taubat sendiri dikerjakan saat seseorang sadar akan dosanya dan ingin kembali mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus.
Sholat Taubat bisa dilakukan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang pada setelah sholat Subuh sampai terbit matahari, dan setelah Ashar sampai terbenam matahari.
Sholat ini menjadi salah satu cara seorang hamba kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh harap akan ampunan-Nya.
Sholat taubat dapat dilaksanakan kapan saja, selama bukan pada waktu yang dilarang untuk sholat, dan menjadi salah satu cara untuk membersihkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Sholat taubat termasuk sholat sunnah khusus yang bertujuan membersihkan hati dan jiwa dari dosa serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Sholat Taubat bisa dilakukan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang pada setelah sholat Subuh sampai terbit matahari, dan setelah Ashar sampai terbenam matahari.
Sholat ini menjadi salah satu bentuk taubat yang dianjurkan dalam Islam, selain memperbanyak istighfar dan amal kebaikan.
Sholat ini biasanya dilakukan 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan istighfar dan doa taubat, sebagai bentuk kembalinya seorang hamba kepada Allah.
