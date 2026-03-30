Niat Sholat Taubat Lengkap dengan Tata Cara

Berikut Niat Sholat Taubat(freepik)

SHOLAT Taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan meneguhkan tekad untuk tidak mengulanginya lagi.

Sholat ini dilakukan dari hati yang tulus menyesali kesalahan. Bisa dilakukan kapan saja, tapi lebih utama saat malam hari atau setelah menyadari dosa. Biasanya dilakukan 2 rakaat, seperti sholat sunnah biasa.

Berikut Niat Sholat Taubat

Bacaan Arab

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

“Nawaitu an usalliya sunnatat-tauwbah rak‘ataini lillahi ta‘ala”

Artinya

“Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Persiapan

Berwudhu.

Pilih tempat bersih untuk sholat.

Pakai pakaian sopan dan bersih.

Rakaat Pertama

Takbiratul ihram.

Baca doa iftitah.

Baca Al-Fatihah.

Baca surat pendek.

Rukuk, baca tasbih Subhana rabbiyal ‘azhim 3 kali.

I’tidal, baca Sami‘a Allahu liman hamidah.

Sujud, baca Subhana rabbiyal a‘la 3 kali.

Duduk di antara dua sujud, baca doa singkat.

Sujud kedua, baca Subhana rabbiyal a‘la 3 kali.

Rakaat Kedua

Lakukan sama seperti rakaat pertama.

Setelah sujud kedua, duduk untuk tasyahhud akhir.

Salam ke kanan dan kiri, mengakhiri sholat.

Memohon ampunan Allah.

Membersihkan hati dari dosa.

Meneguhkan niat untuk memperbaiki diri.

Mendekatkan diri kepada Allah.

Menghapus dosa kecil maupun besar dengan izin Allah.

Menenangkan hati dan menumbuhkan kesadaran spiritual.

Sholat taubat sebaiknya dilakukan secepat mungkin setelah menyadari dosa, lakukan dengan tulus, menyesal, dan bertekad tidak mengulanginya. Sholat ini bisa dilakukan 2 rakaat saja atau lebih sesuai kemampuan. (Z-4)

Sumber: bankmuamalat, zalora