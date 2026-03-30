14 Tips Mengatasi Hipotermia saat Mendaki Gunung

HIPOTERMIA adalah kondisi medis di mana suhu tubuh turun di bawah normal atau kurang dari 35 derajat celcius sehingga organ tubuh tidak berfungsi dengan baik.
Tubuh manusia normalnya memiliki suhu sekitar 36 sampai 37 derajat celcius. Jika suhu inti tubuh turun terlalu rendah maka detak jantung melambat, pernapasan terganggu, fungsi otak menurun, bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani.
Menggigil hebat, kulit pucat dan dingin, bingung atau disorientasi, lelah ekstrem.
Gunakan lapisan pakaian seperti base layer, insulation layer atau shell layer.
Wol, fleece, atau sintetis. Hindari katun karena menyerap air dan membuat dingin.
Pakai topi, balaclava, atau scarf, tubuh kehilangan banyak panas lewat kepala.
Pastikan tangan dan kaki tetap kering, lapisi kaos kaki jika perlu.
Hindari pakaian basah, gunakan jas hujan atau ponco saat hujan.
Cemilan berenergi seperti kacang, cokelat, atau energy bar membantu tubuh menghasilkan panas.
Hindari minuman dingin, air hangat membantu menjaga suhu inti tubuh.
Alkohol menurunkan suhu tubuh, kafein bisa meningkatkan kehilangan cairan.
Jalan kaki ringan atau gerakan tangan atau kaki membantu sirkulasi darah dan produksi panas.
Hindari angin kencang saat istirahat, gunakan tenda atau tempat terlindung.
Saat kondisi hipotermia, balut tubuh dengan sleeping bag hangat atau selimut emergency.
Jika menggigil tidak berhenti, kesadaran menurun, segera minta pertolongan. Gunakan radio, HP, atau peluit untuk meminta bantuan.
Periksa cuaca sebelum berangkat, bawa perlengkapan hangat dan cadangan pakaian. Informasikan rute dan waktu ke pihak keluarga atau tim rescue.
Hipotermia saat mendaki gunung sangat berbahaya, tapi bisa dicegah dengan pakaian tepat, menjaga tubuh tetap hangat, bergerak, dan persiapan matang sebelum pendakian. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Seseorang yang mengalami hipotermia berat mungkin tidak sadarkan diri dan mungkin tampak tidak memiliki denyut nadi atau bernapas.
Korban dibawa menuju Puskesmas Rendang dengan menggunakan ambulance Puskesmas Rendang
Paul yang sempat muntah-muntah segera ditolong teman temannya, dan kemudian juga dimintakan bantuan ke pos penjagaan.
