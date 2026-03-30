A- A+

Berikut Tips Mengatasi Hipotermia saat Mendaki Gunung

HIPOTERMIA adalah kondisi medis di mana suhu tubuh turun di bawah normal atau kurang dari 35 derajat celcius sehingga organ tubuh tidak berfungsi dengan baik.

Tubuh manusia normalnya memiliki suhu sekitar 36 sampai 37 derajat celcius. Jika suhu inti tubuh turun terlalu rendah maka detak jantung melambat, pernapasan terganggu, fungsi otak menurun, bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani.

Berikut 14 Tips Mengatasi Hipotermia saat Mendaki Gunung

1. Kenali Gejala Hipotermia

Menggigil hebat, kulit pucat dan dingin, bingung atau disorientasi, lelah ekstrem.

2. Pakai Pakaian Berlapis

Gunakan lapisan pakaian seperti base layer, insulation layer atau shell layer.

3. Pilih Bahan Pakaian yang Tepat

Wol, fleece, atau sintetis. Hindari katun karena menyerap air dan membuat dingin.

4. Lindungi Kepala dan Leher

Pakai topi, balaclava, atau scarf, tubuh kehilangan banyak panas lewat kepala.

5. Gunakan Sarung Tangan dan Kaos Kaki Hangat

Pastikan tangan dan kaki tetap kering, lapisi kaos kaki jika perlu.

6. Tetap Kering

Hindari pakaian basah, gunakan jas hujan atau ponco saat hujan.

7. Konsumsi Makanan Tinggi Kalori

Cemilan berenergi seperti kacang, cokelat, atau energy bar membantu tubuh menghasilkan panas.

8. Minum Air Hangat

Hindari minuman dingin, air hangat membantu menjaga suhu inti tubuh.

9. Hindari Alkohol dan Kafein Berlebihan

Alkohol menurunkan suhu tubuh, kafein bisa meningkatkan kehilangan cairan.

10. Bergerak Secara Teratur

Jalan kaki ringan atau gerakan tangan atau kaki membantu sirkulasi darah dan produksi panas.

11. Istirahat di Tempat yang Aman

Hindari angin kencang saat istirahat, gunakan tenda atau tempat terlindung.

12. Gunakan Sleeping Bag atau Selimut Darurat

Saat kondisi hipotermia, balut tubuh dengan sleeping bag hangat atau selimut emergency.

13. Evakuasi jika Gejala Berat

Jika menggigil tidak berhenti, kesadaran menurun, segera minta pertolongan. Gunakan radio, HP, atau peluit untuk meminta bantuan.

14. Rencanakan Pendakian dengan Baik

Periksa cuaca sebelum berangkat, bawa perlengkapan hangat dan cadangan pakaian. Informasikan rute dan waktu ke pihak keluarga atau tim rescue.

Hipotermia saat mendaki gunung sangat berbahaya, tapi bisa dicegah dengan pakaian tepat, menjaga tubuh tetap hangat, bergerak, dan persiapan matang sebelum pendakian. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc