Alami Hiportemia, Pendaki Gunung Asal Magetan Gagal Diselamatkan di Pos 3 Lawu

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Paul, 24 meninggal di atas Gunung Lawu sehari menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, setelah mengalami hiportemia saat sampai di Pos 3, Sabtu (16/8/2025).
Pendaki gunung asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur naik ke Lawu bersama 4 kawannya dari Sragen pada Sabtu pagi sekira pukul 08.00. Mereka memukai pendakian dari jalur Candi Ceto.
"Dari laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Karanganyar, fisik korban melemah kareba kedinginan, dan serangan hiportemia saat sampai di Pos 3," ungkap Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, Sabtu malam (16/8/2025).
Paul yang sempat muntah-muntah segera ditolong teman temannya, dan kemudian juga dimintakan bantuan ke pos penjagaan. "Namun meski sempat diupayakan pertolongan, korban gagal diselamatkan. Ia meninggal sekitar pukul 14.00," imbuh Hendro.
BPBD Karanganyar bersama relawan SAR langsung naik untuk melakukan evakuasi jenasah korban yang dibaringkan di Pos 3 Lawu, menuju bescamp Candi Cetho, untuk dilanjutkan ke Puskesmas setempat.. "Relawan Lawu juga sudah menghubungi pihak keluarga, untuk menerima penyerahan di Puskesmas," sambung dia.
BPBD Karanganyar terkait pendakian Lawu, sebenanrya sudah berulangkali memberikan himbauan, agar para pecinta alam yang mendaki gunung, untuk mempersiapkan fisik yang dibarengi kelengkapan pendakian serta kehati hatian menyikapi kemarau basah, yang menjadi lebih dingin di atas.
" Pada kemarau basah ini diatas gunung suhunya sangat dingin. Hal ini juga sudah menjadi peringatan BMKG, jadi harus diperhatian setiap pendaki gunung," pungkas Hendro. (H-1)
Jenazah almarhum Reynanda Primta Ginting saat ini berada di rumah duka di Pancur Batu dan akan dilaksanakan acara adat penguburan.
Kabar duka itu mengejutkan mengingat Jota baru saja tampil membela Portugal dalam ajang UEFA Nations League dan merayakan kemenangan gelar bersama Ronaldo dan rekan-rekan setim lainnya.
Pria berusia 25 tahun tersebut meninggal dunia di salah satu penginapan di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pihaknya terus menghimbau para jemaah haji asal Babel untuk tetap menjaga kesehatan.
Informasi mengenai kepergian almarhum disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Endang Sry Wahyu.
Pendaki pemula tidak perlu terburu-buru menentukan pencapaian diri karena capaian seperti mendaki sampai ke puncak gunung memerlukan tenaga dan usaha yang lebih banyak.
Seorang mahasiswa berusia 27 tahun asal Tiongkok yang tinggal di Jepang harus diselamatkan dua kali dalam empat hari, setelah mencoba mendaki Gunung Fuji mencari ponselnya.
Para pendaki sebaiknya menyiapkan bekal pakaian berlapis untuk menghadapi cuaca dingin.
Baik AMS maupun hipotermia sama-sama bisa berbahaya jika tidak segera ditangani dengan baik.
korban ditemukan sekitar 2 kilometer dari posko pencarian atau 700 meter dari titik pertama kali diketahui terpisah dari rombongan.
