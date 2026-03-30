11 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Cepat Saji bagi Kesehatan

Berikut Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Cepat Saji

MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dengan cepat, praktis, dan biasanya dijual di restoran atau gerai siap saji.

Makanan cepat saji merupakan makanan praktis dan cepat disajikan, namun jika dikonsumsi terlalu sering dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Berikut 11 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Cepat Saji

1. Meningkatkan Risiko Obesitas

Makanan cepat saji tinggi kalori, lemak, dan gula sehingga mudah menyebabkan kenaikan berat badan berlebih.

2. Memicu Penyakit Jantung

Kandungan lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kolesterol jahat yang berbahaya bagi jantung.

3. Risiko Diabetes Tipe 2

Gula dan karbohidrat tinggi bisa membuat kadar gula darah tidak stabil dalam jangka panjang.

4. Tekanan Darah Tinggi

Kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi.

5. Gangguan Pencernaan

Kurangnya serat membuat pencernaan tidak lancar, bisa menyebabkan sembelit.

6. Menurunkan Daya Tahan Tubuh

Kandungan nutrisi yang minim membuat tubuh lebih mudah sakit.

7. Kerusakan Hati

Lemak berlebih dapat memicu masalah seperti Fatty Liver.

8. Masalah Kulit

Sering konsumsi fast food bisa memicu jerawat dan kulit kusam.

9. Kecanduan Makanan Tidak Sehat

Rasa gurih dan tinggi gula bisa membuat ketagihan dan sulit berhenti.

10. Menurunkan Konsentrasi

Asupan nutrisi yang buruk bisa memengaruhi fungsi otak dan fokus belajar.

11. Risiko Gangguan Metabolisme

Pola makan tidak sehat bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan.

Sering mengonsumsi makanan cepat saji dapat berdampak serius bagi kesehatan, mulai dari obesitas hingga penyakit kronis seperti Diabetes Tipe 2. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc