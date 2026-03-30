11 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Cepat Saji bagi Kesehatan

MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dengan cepat, praktis, dan biasanya dijual di restoran atau gerai siap saji.
Makanan cepat saji merupakan makanan praktis dan cepat disajikan, namun jika dikonsumsi terlalu sering dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan.
Makanan cepat saji tinggi kalori, lemak, dan gula sehingga mudah menyebabkan kenaikan berat badan berlebih.
Kandungan lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kolesterol jahat yang berbahaya bagi jantung.
Gula dan karbohidrat tinggi bisa membuat kadar gula darah tidak stabil dalam jangka panjang.
Kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi.
Kurangnya serat membuat pencernaan tidak lancar, bisa menyebabkan sembelit.
Kandungan nutrisi yang minim membuat tubuh lebih mudah sakit.
Lemak berlebih dapat memicu masalah seperti Fatty Liver.
Sering konsumsi fast food bisa memicu jerawat dan kulit kusam.
Rasa gurih dan tinggi gula bisa membuat ketagihan dan sulit berhenti.
Asupan nutrisi yang buruk bisa memengaruhi fungsi otak dan fokus belajar.
Pola makan tidak sehat bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan.
Sering mengonsumsi makanan cepat saji dapat berdampak serius bagi kesehatan, mulai dari obesitas hingga penyakit kronis seperti Diabetes Tipe 2. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Makanan cepat saji biasanya diproduksi secara massal dan banyak dijual di restoran cepat saji atau dalam bentuk kemasan siap makan.
makanan yang dimasak dan diproses mengandung senyawa bernama AGEs yang ditemukan dalam makanan cepat saji
Makanan cepat saji terasa sangat nikmat karena otak manusia berevolusi menyukai gula, lemak, dan garam. Penjelasan ilmiah ini mengungkap alasan fast food mudah bikin ketagihan.
Karena kepraktisannya, makanan cepat saji sering dikonsumsi oleh masyarakat modern. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
