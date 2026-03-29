8 Keutamaan Sholat Tahajud Lengkap dengan Bacaan Niat

SHOLAT Tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur, terutama di sepertiga malam terakhir.

Sholat ini termasuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dilakukan di waktu yang tenang, saat kebanyakan orang sedang tidur.

Berikut 8 Keutamaan Sholat Tahajud

1. Doa Lebih Mustajab

Waktu malam adalah waktu terbaik untuk berdoa karena lebih khusyuk dan dekat dengan Allah.

2. Mendapatkan Kedudukan Mulia

Orang yang rutin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah.

3. Diampuni Dosa-dosanya

Tahajud menjadi salah satu cara memohon ampunan atas dosa.

4. Mendekatkan Diri kepada Allah

Ibadah ini menunjukkan kesungguhan iman seseorang.

5. Menenangkan Hati dan Pikiran

Tahajud memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres.

6. Membuka Pintu Rezeki

Banyak ulama menyebut tahajud sebagai amalan pembuka rezeki.

7. Wajah Lebih Bercahaya

Orang yang rajin tahajud sering terlihat lebih tenang dan bersinar.

8. Dijauhkan dari Perbuatan Buruk

Ibadah malam membantu menjaga diri dari maksiat.

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu sholatat tahajjudi sunnatan lillaahi ta’alaa

Artinya

“Aku niat sholat sunnah tahajud karena Allah Ta’ala.”

Mendekatkan diri kepada Allah

Memohon ampunan dan doa

Mencari ketenangan hati

Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memohon doa yang dikabulkan. (Z-4)

Sumber: bankmuamalat, empoweramartha