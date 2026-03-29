8 Keutamaan Sholat Tahajud Lengkap dengan Bacaan Niat

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SHOLAT Tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur, terutama di sepertiga malam terakhir.
Sholat ini termasuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dilakukan di waktu yang tenang, saat kebanyakan orang sedang tidur.
Waktu malam adalah waktu terbaik untuk berdoa karena lebih khusyuk dan dekat dengan Allah.
Orang yang rutin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Tahajud menjadi salah satu cara memohon ampunan atas dosa.
Ibadah ini menunjukkan kesungguhan iman seseorang.
Tahajud memberikan ketenangan batin dan mengurangi stres.
Banyak ulama menyebut tahajud sebagai amalan pembuka rezeki.
Orang yang rajin tahajud sering terlihat lebih tenang dan bersinar.
Ibadah malam membantu menjaga diri dari maksiat.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu sholatat tahajjudi sunnatan lillaahi ta’alaa
Artinya
“Aku niat sholat sunnah tahajud karena Allah Ta’ala.”
Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memohon doa yang dikabulkan. (Z-4)
Sumber: bankmuamalat, empoweramartha
Sholat Tahajud biasanya dilakukan setelah melaksanakan Sholat Isya dan sebelum masuk waktu Sholat Subuh. Waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir.
Sholat tahajud adalah ibadah sunnah malam yang dilakukan setelah tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan serta keberkahan.
Sholat tahajud dilakukan setelah tidur, meski hanya sebentar, waktunya mulai setelah sholat Isya hingga sebelum Subuh. Paling utama, baiknya dikerjakan di sepertiga malam terakhir
Sholat malam dilakukan secara tidak wajib, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar, terutama bila dikerjakan dengan khusyuk di sepertiga malam terakhir.
Sholat Tahajud biasanya dilakukan setelah melaksanakan Sholat Isya dan sebelum masuk waktu Sholat Subuh. Waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir.
