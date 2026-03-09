Niat Sholat Tahajud: Tata Cara, Doa dan Waktu Melaksanakannya

Headline
SHOLAT Tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini termasuk salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan.
Sholat Tahajud biasanya dilakukan setelah melaksanakan Sholat Isya dan sebelum masuk waktu Sholat Subuh. Waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Ushalli sunnatat tahajjudi rak‘ataini lillāhi ta‘ālā.
Artinya
“Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala.”
Sholat tahajud biasanya dilakukan minimal 2 rakaat, dan boleh lebih seperti 4, 6, 8, atau 12 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samāwāti wal ardh wa man fīhinna.
Artinya
“Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau adalah penegak langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya.”
Sholat Tahajud adalah salat sunnah malam yang dikerjakan setelah tidur, minimal 2 rakaat, dengan waktu terbaik pada sepertiga malam terakhir.
Ibadah ini dianjurkan karena dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi waktu yang baik untuk memanjatkan doa. (Z-4)
Sumber: bankmuamalat, kemenag
Sholat malam dilakukan secara tidak wajib, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar, terutama bila dikerjakan dengan khusyuk di sepertiga malam terakhir.
