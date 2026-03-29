11 Bahaya Sering Makan Jeroan bagi Kesehatan

JEROAN adalah bagian organ dalam hewan yang dikonsumsi sebagai makanan, bukan daging utamanya. Jeroan berasal dari bagian tubuh seperti hati, usus, paru-paru, ginjal, jantung dan babat.

Jeroan sering diolah menjadi berbagai hidangan karena memiliki rasa khas dan tekstur yang unik. Jeroan adalah bagian dalam tubuh hewan yang bisa dimakan, dan cukup populer dalam berbagai masakan, tetapi sebaiknya dikonsumsi dengan bijak agar tetap sehat.

1. Meningkatkan Kolesterol

Jeroan tinggi lemak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol jahat.

Baca juga : Saat Idul Adha, Daging dan Jeroan Kurban Jangan Dicampur, Ada Risiko Kontaminasi

2. Risiko Penyakit Jantung

Kolesterol tinggi dapat memicu penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah.

3. Memicu Asam Urat

Jeroan kaya purin yang dapat menyebabkan asam urat.

4. Gangguan Hati

Konsumsi berlebihan bisa membebani fungsi hati dalam menyaring racun.

Baca juga : 13 Bahaya Terlalu Sering Makan Jeroan

5. Tekanan Darah Tinggi

Kandungan lemak dan kolesterol bisa berkontribusi pada hipertensi.

6. Risiko Obesitas

Kalori dan lemak tinggi dapat menyebabkan penambahan berat badan.

7. Penumpukan Racun

Jeroan berfungsi sebagai organ penyaring, sehingga bisa mengandung sisa racun jika tidak diolah dengan baik.

8. Gangguan Pencernaan

Bisa menyebabkan mual, diare, atau rasa tidak nyaman di perut jika dikonsumsi berlebihan.

9. Risiko Infeksi

Jika tidak dimasak matang, jeroan bisa mengandung bakteri atau parasit berbahaya.

10. Kelebihan Vitamin A

Beberapa jeroan tinggi vitamin A yang berlebihan bisa berbahaya bagi tubuh.

11. Memperparah Penyakit Tertentu

Bagi penderita kolesterol tinggi, asam urat, atau penyakit jantung, jeroan bisa memperburuk kondisi.

Jeroan boleh dikonsumsi, tetapi harus dibatasi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan kolesterol dan asam urat. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat