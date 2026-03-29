11 Bahaya Sering Makan Jeroan bagi Kesehatan

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
JEROAN adalah bagian organ dalam hewan yang dikonsumsi sebagai makanan, bukan daging utamanya. Jeroan berasal dari bagian tubuh seperti hati, usus, paru-paru, ginjal, jantung dan babat.
Jeroan sering diolah menjadi berbagai hidangan karena memiliki rasa khas dan tekstur yang unik. Jeroan adalah bagian dalam tubuh hewan yang bisa dimakan, dan cukup populer dalam berbagai masakan, tetapi sebaiknya dikonsumsi dengan bijak agar tetap sehat.
Jeroan tinggi lemak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol jahat.
Kolesterol tinggi dapat memicu penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah.
Jeroan kaya purin yang dapat menyebabkan asam urat.
Konsumsi berlebihan bisa membebani fungsi hati dalam menyaring racun.
Kandungan lemak dan kolesterol bisa berkontribusi pada hipertensi.
Kalori dan lemak tinggi dapat menyebabkan penambahan berat badan.
Jeroan berfungsi sebagai organ penyaring, sehingga bisa mengandung sisa racun jika tidak diolah dengan baik.
Bisa menyebabkan mual, diare, atau rasa tidak nyaman di perut jika dikonsumsi berlebihan.
Jika tidak dimasak matang, jeroan bisa mengandung bakteri atau parasit berbahaya.
Beberapa jeroan tinggi vitamin A yang berlebihan bisa berbahaya bagi tubuh.
Bagi penderita kolesterol tinggi, asam urat, atau penyakit jantung, jeroan bisa memperburuk kondisi.
Jeroan boleh dikonsumsi, tetapi harus dibatasi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan kolesterol dan asam urat. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
Penyembelihan dan pengolahan daging saat Idul Adha sering dilakukan di tempat terbuka tanpa standar sanitasi yang baik, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi mikroba.
Jeroan kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin A dan B12, dan mineral, tapi juga mengandung kolesterol tinggi, sehingga konsumsinya sebaiknya tetap dibatasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved