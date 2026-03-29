Tren Perawatan Wajah Pria: Kesadaran Gaya Hidup Modern dalam Obrolan Podcast

TREN podcast yang semakin populer menunjukkan perubahan gaya hidup pria modern yang kini lebih terbuka membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, relasi, hingga pengembangan diri. Dalam sebuah diskusi podcast yang menghadirkan Raditya Dika, Aldi Taher, dan dr. Richard Yehezkiel, topik perawatan wajah pria menjadi pembahasan menarik yang mencerminkan meningkatnya kesadaran pria terhadap penampilan sebagai bagian integral dari gaya hidup.

Sebagai Aesthetic Doctor, dr. Richard Yehezkiel menyoroti banyaknya miskonsepsi dalam perawatan wajah, terutama penggunaan terlalu banyak produk dengan bahan aktif berbeda secara bersamaan. Ia menjelaskan bahwa perawatan wajah pria sebenarnya cukup sederhana, yaitu: sabun cuci muka, pelembap, dan tabir surya. Pendekatan ini dinilai sangat sesuai dengan karakteristik kulit pria Indonesia yang 1,5 kali lebih tebal dan menghasilkan minyak hingga 60% lebih banyak, sehingga lebih rentan terhadap kusam dan jerawat.

Dalam diskusi tersebut, Raditya Dika menegaskan bahwa frekuensi mencuci wajah yang tepat adalah tiga kali sehari: setelah bangun tidur, setelah beraktivitas, dan sebelum tidur. Namun, dr. Richard menambahkan catatan penting, ”Hindari mencuci wajah terlalu sering karena dapat menyebabkan iritasi, terutama bagi pemilik kulit sensitif atau kering.” Ia juga menekankan pentingnya tabir surya mengingat indeks UV di Indonesia sering mencapai level tinggi (angka 8), sementara level aman berada di angka 2.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, FYNE menghadirkan konsep #DibawaFYNE yang mengajak pria merawat wajah secara simpel namun efektif. Dilengkapi dengan Hydrasense Technology, produk FYNE dirancang agar bahan aktifnya bekerja hingga 3 kali lebih efektif melawan minyak berlebih namun tetap lembut di kulit (Gentle Power).

Rangkaian Solusi dari FYNE untuk Pria Indonesia:

Sabun Cuci Muka: Hadir dalam dua varian, yaitu Bright Up & Oil Control (dengan 2% Advanced Niacinamide untuk mencerahkan) serta Acne Care & Oil Clear (dengan Nano Salicylic Acid untuk melawan jerawat). Menariknya, kedua varian ini mengandung Mediterranean Red Algae yang menurut Raditya Dika dan Aldi Taher merupakan bahan istimewa untuk menjaga kesehatan kulit pria secara menyeluruh.

Pelembap (Moisturizer): Mengandung perpaduan 5% Advanced Niacinamide, 5x Ceramide, dan Acne Buster yang dirancang untuk memperkuat skin barrier sekaligus melawan empat masalah penyebab jerawat.

Tabir Surya (Sunscreen): Dengan SPF 30 PA++++, produk ini memadukan Blue Oleoactif & Pollustop, Atlantic Matmarine, dan Korean Ginseng untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV serta polusi udara yang ditemui dalam aktivitas sehari-hari.

Sebagai bagian dari ekosistem yang sama dengan Hanasui dan N.CO, FYNE menawarkan kualitas teruji dengan harga yang tetap terjangkau. Dengan pendekatan yang praktis, FYNE hadir sebagai solusi relevan bagi pria modern, terutama Gen Z yang aktif, dinamis, dan peduli terhadap penampilan tanpa ingin terjebak dalam rutinitas yang rumit. (H-2)