Melawan 'Kepunahan Senyap', Ilmuwan Eropa Balapan dengan Waktu Garap Database Genetik Cacing Laut

Spesies laut menghilang lebih cepat dari sebelumnya. Tim peneliti internasional kini meluncurkan proyek EuroWorm untuk mendokumentasikan cacing laut melalui database genetik terbuka.( Universitas Göttingen dan Senckenberg Society for Nature Research)

DI balik deburan ombak, ribuan spesies laut menghilang dalam kecepatan yang mengkhawatirkan sebelum sempat teridentifikasi ilmuwan. Menanggapi krisis ini, sebuah tim peneliti internasional kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengungkap kehidupan tersembunyi di bawah samudera melalui proyek ambisius bernama EuroWorm.

Proyek ini bertujuan membangun database genetik terbuka (open-access) bagi cacing laut atau annelida di perairan Eropa. Meski berukuran kecil, makhluk-makhluk ini merupakan "mesin" vital bagi ekosistem laut; mereka berperan dalam daur ulang nutrisi, mengaduk sedimen, hingga menjadi indikator alami tingkat polusi.

Genomik untuk Mengungkap Biodiversitas Tersembunyi

Dipimpin Leibniz Institute for Biodiversity Change Analysis (LIB) dan didanai Leibniz Association, EuroWorm melibatkan pakar dari Universitas Göttingen dan Senckenberg Society for Nature Research. Tim ini berencana mengumpulkan sampel dari berbagai lokasi di Eropa untuk dianalisis menggunakan perangkat genomik canggih.

Selain pengamatan bentuk fisik (morfologi) dan fotografi resolusi tinggi, para peneliti akan menyusun katalog genetik mendetail. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas silsilah evolusi cacing laut serta bagaimana sifat fisik dan cara reproduksi mereka beradaptasi seiring waktu.

"Dengan membandingkan data pada spesies Eropa, kami berharap dapat mempercepat penemuan spesies baru dan penelitian keanekaragaman hayati di seluruh dunia, dan dengan demikian menangkal 'kepunahan senyap' spesies laut," jelas pemimpin proyek, Dr. Jenna Moore dari LIB.

Kapsul Waktu Ilmiah dan Akses Terbuka

Seluruh data genetik dan fisik yang terkumpul akan disimpan di Museum Sejarah Alam Hamburg dan Museum Sejarah Alam Senckenberg. Melalui platform global seperti GBIF, ilmuwan dari seluruh dunia, terutama dari belahan bumi selatan, dapat mengakses sumber daya ini secara cuma-cuma untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

Dr. Maria Teresa Aguado Molina dari Universitas Göttingen menyebut koleksi museum sebagai "kapsul waktu ilmiah." Ia menambahkan, "Koleksi historis, yang dikombinasikan dengan genomik modern, membuka keanekaragaman hayati yang tersembunyi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. EuroWorm menunjukkan bahwa penemuan paling mutakhir bermula dari spesimen yang dikumpulkan beberapa dekade lalu."

Fondasi Riset Masa Depan

Pendekatan interdisipliner dalam EuroWorm tidak hanya mendokumentasikan keragaman annelida saat ini, tetapi juga meletakkan dasar bagi prioritas riset di masa depan. Menurut Dr. Conrad Helm, kerja sama ini menciptakan landasan kuat bagi penelitian biodiversitas skala besar.

Dengan perubahan iklim dan kerusakan habitat yang terus mengancam, inisiatif EuroWorm menjadi secercah harapan untuk memastikan bahwa kekayaan hayati laut kita tidak lenyap begitu saja tanpa jejak. (Science Daily/Z-2)