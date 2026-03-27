UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Raih Ranking 29 Dunia di Bidang Ini

Rektor UIN Syarih Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar.((Baznas))

UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menembus peringkat ke-29 dunia bidang Theology, Divinity & Religious Studies berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings by Subject 2026.

Berdasarkan publikasi QS World University Rankings by Subject 2026 yang dirilis pada Kamis, capaian tersebut ditopang oleh performa unggul pada sejumlah indikator penilaian dengan overall score 76.1. Di antaranya Employer Reputation sebesar 49.1, H-index 92.1, Citations per Paper 94.5, dan Academic Reputation 75.

“Capaian ini adalah buah dari kolaborasi dan dedikasi sivitas akademika UIN Jakarta dalam membangun tradisi akademik yang kokoh dan berdaya saing global,” ujar Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3).

Asep mengatakan capaian tersebut sekaligus menandai lonjakan signifikan UIN Jakarta di kancah global. Pada QS World University Rankings by Subject 2025, UIN Jakarta masih berada pada peringkat 101–150 dunia, dan pada edisi 2024 berada pada rentang 101–140 dunia dalam bidang Theology, Divinity & Religious Studies.

UIN Jakarta berhasil menempati posisi lebih tinggi dibanding sejumlah perguruan tinggi ternama dunia, seperti Fordham University (30), University of Birmingham (31), Université catholique de Louvain (32), University of Aberdeen (33), Pontificia Universidad Católica de Chile (34), The Catholic University of America (35), hingga Al-Azhar University (36).

Di tingkat nasional, sejumlah perguruan tinggi Indonesia juga masuk dalam pemeringkatan ini, di antaranya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (37), Universitas Gadjah Mada (45), Universitas Islam Indonesia (101–150), serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (101–150).

Adapun 10 besar dunia pada bidang Theology, Divinity & Religious Studies secara berurutan ditempati oleh University of Notre Dame, University of Oxford, Harvard University, Durham University, Boston College, University of Chicago, University of Cambridge, KU Leuven, Duke University, dan Yale University.

Asep berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus mendorong UIN Jakarta untuk masuk dalam pemeringkatan pada berbagai bidang lainnya.

“Ini bukan hanya capaian, tetapi juga tanggung jawab kita untuk terus meningkatkan kualitas dan memperkuat tradisi akademik di UIN Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama menilai capaian ini semakin menegaskan posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagai bagian dari perguruan tinggi global yang memiliki daya saing tinggi di bidang studi keagamaan.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron Syamsuddin menilai capaian tersebut merupakan indikator kuat keberhasilan strategi internasionalisasi PTKIN.

“Di tengah ketatnya persaingan global, hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia, bahkan Asia yang mampu menembus 50 besar dunia pada bidang studi tertentu,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi internasional, meningkatkan kualitas riset, serta memperluas pengakuan global terhadap PTKIN sebagai pusat unggulan studi keagamaan.

“Prestasi ini layak kita rayakan bersama, sekaligus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan mutu dan daya saing PTKIN di kancah internasional,” katanya. (Ant/P-3)