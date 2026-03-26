Pendidikan Tinggi Dituntut Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja

SETIAP tahun, ratusan ribu siswa di Indonesia bersaing memperebutkan kursi perguruan tinggi negeri (PTN). Pada seleksi UTBK-SNBT 2025, lebih dari 860 ribu peserta mengikuti seleksi, sementara daya tampung hanya sekitar 284 ribu kursi. Artinya, kurang dari sepertiga peserta yang berhasil diterima.



Persaingan yang ketat sering membuat banyak keluarga memandang keberhasilan masuk PTN sebagai tujuan utama pendidikan tinggi. Namun dalam realitas dunia kerja yang terus berubah, para ahli pendidikan menilai bahwa tantangan terbesar bukan sekadar gagal masuk PTN, tetapi salah memilih arah pendidikan yang tidak mendukung masa depan karier.



Kondisi ini semakin relevan dengan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai jutaan orang, termasuk lulusan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa memiliki gelar sarjana saja tidak selalu menjamin kesiapan menghadapi dunia profesional.



Karena itu, semakin banyak orang tua mulai melihat pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Dalam memilih kampus, pertimbangan tidak lagi hanya pada reputasi institusi, tetapi juga relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri serta peluang karier setelah lulus.



Rektor Binus University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., mengatakan bahwa pendidikan tinggi yang tepat harus mampu memberikan nilai nyata bagi masa depan mahasiswa.

"Pendidikan tinggi pada dasarnya adalah investasi masa depan. Lebih dari sekadar nama institusi, yang terpenting adalah bagaimana kampus mampu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, sekaligus membekali mereka untuk terus relevan di tengah perubahan zaman," kata Nelly dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/3).



Ia menambahkan bahwa kampus perlu membangun ekosistem pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung yang relevan dengan industri.



"Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman profesional sejak masih kuliah, memiliki jaringan yang luas, serta memahami dinamika global. Dengan begitu, investasi pendidikan yang dilakukan orang tua dapat benar-benar memberikan hasil konkret dalam perjalanan karier anak," tambahnya.



Pendekatan ini dikembangkan Binus University melalui ekosistem pendidikan yang terintegrasi dengan industri dan pengalaman global. Melalui program 2,5 Tahun Kuliah, Siap Berkarier, mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi lebih cepat dan memanfaatkan waktu untuk mendapatkan pengalaman profesional melalui berbagai program enrichment seperti internship, entrepreneurship, research, community development, hingga pengalaman internasional.



Binus University juga memiliki jaringan lebih dari 170 universitas mitra di berbagai negara serta didukung oleh lebih dari 2.200 mitra industri global yang berkolaborasi dalam berbagai program pembelajaran, pengembangan kurikulum, hingga kesempatan magang bagi mahasiswa. Dengan ekosistem tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga membangun pengalaman nyata yang membantu mereka lebih siap menghadapi dunia profesional sejak dini. (Fal/E-1)