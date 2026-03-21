11 Manfaat Sawi Putih untuk Ibu Hamil, Bisa Mencegah Anemia

SAWI putih adalah salah satu jenis sayuran hijau dari keluarga kubis yang memiliki daun berwarna hijau pucat hingga putih dengan tekstur renyah dan rasa yang cenderung ringan.
Secara umum, sawi putih dikenal sebagai sayuran yang sering digunakan dalam berbagai masakan seperti sup, tumisan, hingga bahan pelengkap makanan berkuah.
Sawi putih mengandung asam folat yang penting untuk perkembangan otak dan saraf janin serta mencegah cacat lahir.
Kandungan vitamin C membantu memperkuat sistem imun ibu hamil agar tidak mudah sakit.
Serat tinggi pada sawi putih membantu mencegah sembelit yang sering dialami saat hamil.
Kalsium dan vitamin K dalam sawi putih membantu menjaga kekuatan tulang ibu dan janin.
Zat besi dalam sawi putih membantu pembentukan sel darah merah sehingga mengurangi risiko anemia.
Kandungan kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil selama kehamilan.
Vitamin A pada sawi putih baik untuk kesehatan mata ibu dan perkembangan penglihatan janin.
Antioksidan dalam sawi putih membantu tubuh membuang racun secara alami.
Rendah kalori namun tinggi nutrisi, cocok untuk menjaga berat badan tetap sehat saat hamil.
Senyawa antiinflamasi membantu mengurangi risiko peradangan dalam tubuh.
Vitamin dan antioksidan membantu menjaga kulit ibu tetap sehat dan tidak kusam.
Untuk mengonsumsi sawi putih baiknya cuci bersih sebelum dimasak, masak hingga matang, konsumsi dalam jumlah wajar, tidak berlebihan. Bisa diolah menjadi sup, tumis, atau campuran sayur bening. (Z-4)
Sumber: hellosehat, alodokter
Kandungan gizi sawi putih cukup lengkap, meliputi vitamin C, vitamin K, vitamin A, folat, zat besi, kalium, kalsium, serat, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.
