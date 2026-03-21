11 Manfaat Sawi Putih untuk Ibu Hamil, Bisa Mencegah Anemia

A- A+

Berikut Manfaat Sawi Putih untuk Ibu Hamil

SAWI putih adalah salah satu jenis sayuran hijau dari keluarga kubis yang memiliki daun berwarna hijau pucat hingga putih dengan tekstur renyah dan rasa yang cenderung ringan.

Secara umum, sawi putih dikenal sebagai sayuran yang sering digunakan dalam berbagai masakan seperti sup, tumisan, hingga bahan pelengkap makanan berkuah.

Berikut 11 Manfaat Sawi Putih untuk Ibu Hamil

1. Mendukung Pertumbuhan Janin

Sawi putih mengandung asam folat yang penting untuk perkembangan otak dan saraf janin serta mencegah cacat lahir.

Baca juga : 12 Manfaat Sawi Putih bagi Kesehatan, Bisa Mencegah Anemia

2. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Kandungan vitamin C membantu memperkuat sistem imun ibu hamil agar tidak mudah sakit.

3. Melancarkan Pencernaan

Serat tinggi pada sawi putih membantu mencegah sembelit yang sering dialami saat hamil.

4. Menjaga Kesehatan Tulang

Kalsium dan vitamin K dalam sawi putih membantu menjaga kekuatan tulang ibu dan janin.

Baca juga : 9 Manfaat Sawi Putih untuk Kesehatan: Sayuran Murah Kaya Nutrisi

5. Mencegah Anemia

Zat besi dalam sawi putih membantu pembentukan sel darah merah sehingga mengurangi risiko anemia.

6. Mengontrol Tekanan Darah

Kandungan kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil selama kehamilan.

7. Menjaga Kesehatan Mata

Vitamin A pada sawi putih baik untuk kesehatan mata ibu dan perkembangan penglihatan janin.

8. Membantu Detoksifikasi Alami

Antioksidan dalam sawi putih membantu tubuh membuang racun secara alami.

9. Menjaga Berat Badan Ideal

Rendah kalori namun tinggi nutrisi, cocok untuk menjaga berat badan tetap sehat saat hamil.

10. Mengurangi Risiko Peradangan

Senyawa antiinflamasi membantu mengurangi risiko peradangan dalam tubuh.

11. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin dan antioksidan membantu menjaga kulit ibu tetap sehat dan tidak kusam.

Untuk mengonsumsi sawi putih baiknya cuci bersih sebelum dimasak, masak hingga matang, konsumsi dalam jumlah wajar, tidak berlebihan. Bisa diolah menjadi sup, tumis, atau campuran sayur bening. (Z-4)

Sumber: hellosehat, alodokter