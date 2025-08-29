12 Manfaat Sawi Putih bagi Kesehatan, Bisa Mencegah Anemia

A- A+

Berikut Manfaat Sawi Putih bagi Kesehatan(freepik)

SAWI putih adalah salah satu jenis sayuran dari keluarga kubis-kubisan yang bentuknya memanjang dengan daun berlapis rapat berwarna hijau pucat hingga putih kekuningan.

Kandungan gizi sawi putih cukup lengkap, meliputi vitamin C, vitamin K, vitamin A, folat, zat besi, kalium, kalsium, serat, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut 12 Manfaat Sawi Putih bagi Kesehatan

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Sawi putih kaya vitamin C yang berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas dan meningkatkan imunitas.

2. Mendukung kesehatan tulang

Kandungan kalsium, magnesium, dan vitamin K di dalamnya membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis.

3. Menjaga kesehatan pencernaan

Tingginya serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus.

4. Baik untuk diet dan menurunkan berat badan

Rendah kalori dan tinggi air membuat sawi putih cocok dikonsumsi sebagai makanan diet sehat.

5. Mengontrol tekanan darah

Kandungan kalium di dalamnya membantu menyeimbangkan tekanan darah dengan mengurangi efek natrium berlebih.

6. Menjaga kesehatan jantung

Serat, antioksidan, dan mineralnya membantu menurunkan kolesterol jahat dan mendukung kesehatan kardiovaskular.

7. Mencegah anemia

Kandungan zat besi serta asam folat bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia.

8. Mendukung kesehatan mata

Vitamin A, beta karoten, serta lutein dalam sawi putih baik untuk menjaga penglihatan dan mencegah degenerasi makula.

9. Menyehatkan kulit

Vitamin C dan antioksidan membantu produksi kolagen, melindungi kulit dari penuaan dini, dan menjaga elastisitasnya.

10. Membantu detoksifikasi tubuh

Kandungan fitonutrien dan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh.

11. Menjaga kesehatan otak

Vitamin B kompleks dalam sawi putih mendukung fungsi saraf dan meningkatkan konsentrasi serta daya ingat.

12. Mencegah peradangan

Senyawa antiinflamasi alami pada sawi putih dapat membantu meredakan peradangan, baik pada sendi maupun organ dalam tubuh.

Sawi putih biasanya diolah menjadi sup, tumisan, hingga campuran hotpot atau capcay, sehingga mudah dimasukkan dalam menu harian. (Z-4)