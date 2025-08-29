12 Manfaat Sawi Putih bagi Kesehatan, Bisa Mencegah Anemia

Headline
SAWI putih adalah salah satu jenis sayuran dari keluarga kubis-kubisan yang bentuknya memanjang dengan daun berlapis rapat berwarna hijau pucat hingga putih kekuningan.
Kandungan gizi sawi putih cukup lengkap, meliputi vitamin C, vitamin K, vitamin A, folat, zat besi, kalium, kalsium, serat, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan.
Sawi putih kaya vitamin C yang berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas dan meningkatkan imunitas.
Kandungan kalsium, magnesium, dan vitamin K di dalamnya membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis.
Tingginya serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus.
Rendah kalori dan tinggi air membuat sawi putih cocok dikonsumsi sebagai makanan diet sehat.
Kandungan kalium di dalamnya membantu menyeimbangkan tekanan darah dengan mengurangi efek natrium berlebih.
Serat, antioksidan, dan mineralnya membantu menurunkan kolesterol jahat dan mendukung kesehatan kardiovaskular.
Kandungan zat besi serta asam folat bermanfaat untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia.
Vitamin A, beta karoten, serta lutein dalam sawi putih baik untuk menjaga penglihatan dan mencegah degenerasi makula.
Vitamin C dan antioksidan membantu produksi kolagen, melindungi kulit dari penuaan dini, dan menjaga elastisitasnya.
Kandungan fitonutrien dan air yang tinggi membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh.
Vitamin B kompleks dalam sawi putih mendukung fungsi saraf dan meningkatkan konsentrasi serta daya ingat.
Senyawa antiinflamasi alami pada sawi putih dapat membantu meredakan peradangan, baik pada sendi maupun organ dalam tubuh.
Sawi putih biasanya diolah menjadi sup, tumisan, hingga campuran hotpot atau capcay, sehingga mudah dimasukkan dalam menu harian. (Z-4)
