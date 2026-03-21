Waspada Syaraf Kejepit! Ini 7 Langkah Pencegahan yang Perlu Diketahui

SYARAF kejepit kerap ditandai dengan rasa nyeri tajam, kesemutan, sensasi seperti tersetrum, hingga mati rasa di bagian tubuh tertentu. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai hernia nucleus pulposus (HNP), yaitu ketika saraf tertekan oleh jaringan di sekitarnya.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Risiko syaraf kejepit diketahui lebih tinggi pada perempuan dan individu berusia di atas 50 tahun.

Melansir dari laman EMC Healthcare, pencegahan menjadi langkah penting untuk menghindari risiko syaraf kejepit. Pola hidup dan kebiasaan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan saraf dan tulang belakang.

Berikut sejumlah tips dan trik yang dapat diterapkan:

1. Jaga Postur Tubuh Tetap Ideal

Postur tubuh yang buruk menjadi salah satu pemicu utama syaraf kejepit. Kebiasaan membungkuk, duduk terlalu lama, atau posisi tidur yang salah dapat meningkatkan tekanan pada saraf.

Disarankan untuk selalu berdiri tegak, duduk dengan punggung lurus dan bahu rileks, serta menggunakan kursi yang mendukung postur tubuh.

2. Rutin Melakukan Peregangan

Peregangan membantu menjaga fleksibilitas otot sekaligus mengurangi tekanan pada tulang belakang. Selain itu, aktivitas ini juga memperlancar aliran darah ke jaringan di sekitar saraf.

Dengan rutin melakukan peregangan, risiko peradangan dan ketegangan otot dapat diminimalkan.

3. Aktif Berolahraga

Olahraga secara teratur mampu memperkuat otot-otot penyangga tulang, sehingga tekanan pada saraf berkurang. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sirkulasi darah yang berperan dalam mencegah pembengkakan dan peradangan.

4. Perhatikan Teknik Mengangkat Beban

Kesalahan dalam mengangkat beban dapat memicu cedera dan syaraf kejepit. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknik yang benar, seperti menekuk lutut, menjaga punggung tetap lurus, serta menghindari gerakan memutar saat mengangkat beban.

5. Hindari Gerakan Mendadak

Gerakan tiba-tiba, seperti memutar tubuh secara cepat atau mengangkat beban tanpa persiapan, dapat memberikan tekanan mendadak pada otot dan saraf. Sebaiknya lakukan gerakan secara perlahan dan terkontrol.

6. Jaga Berat Badan Ideal

Berat badan berlebih dapat memberikan tekanan tambahan pada sendi dan jaringan lunak. Kondisi ini berpotensi memicu peradangan serta memperburuk postur tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan risiko syaraf kejepit.

7. Cukupi Waktu Istirahat

Istirahat yang cukup memberi kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mengurangi ketegangan otot. Dengan begitu, risiko terjadinya tekanan pada saraf dapat ditekan. (EMC Healthcare/Z-1)