BRImo Beri Cashback hingga 20 Persen untuk Tagihan Bulanan saat Lebaran

MEMBAYAR tagihan bulanan adalah rutinitas yang hampir tidak bisa dihindari. Mulai dari token listrik, iuran BPJS, tagihan PDAM, TV kabel, hingga top up e-wallet, semuanya hadir setiap bulan tanpa kecuali.

Di tengah momen Lebaran, kebutuhan itu tidak lantas berhenti. Bahkan, pengeluaran cenderung meningkat saat THR sudah diterima. Misalnya untuk belanja kebutuhan hari raya, ongkos mudik, hingga berbagi amplop kepada sanak saudara. Tagihan bulanan pun tetap berjalan di tengah semua itu.

Namun, ada cara sederhana untuk sedikit meringankan beban rutin tersebut. Bukan dengan menunda pembayaran, melainkan dengan memilih platform yang tepat untuk bertransaksi.

Jika dibayarkan melalui aplikasi BRImo, setiap transaksi tagihan berpotensi menghasilkan cashback langsung ke rekening.

BRI menghadirkan program cashback untuk berbagai jenis pembayaran tagihan bulanan yang berlaku sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Artinya, kewajiban yang selama ini terasa sebagai “pengeluaran wajib” kini bisa sekaligus menjadi sumber penghematan. Caranya, cukup membayar lewat BRImo.

Daftar promo cashback tagihan di BRImo

Ada lima kategori tagihan yang dalam program promo ini, masing-masing dengan ketentuan cashback yang berbeda.

Pertama, pembayaran BPJS. Nasabah yang membayar iuran BPJS minimal Rp 150.000 melalui BRImo berhak mendapatkan cashback 10 persen, dengan maksimal Rp 15.000 per nasabah. Program ini berlaku untuk 90 nasabah tercepat setiap hari, dengan satu kali reward per bulan per pengguna.

Kedua, pembelian token listrik. Nasabah yang membeli token listrik minimal Rp 150.000 melalui BRImo berhak mendapatkan cashback 10 persen dengan nilai maksimal Rp 15.000. Kuota berlaku untuk 90 transaksi tercepat setiap hari.

Ketiga, top up e-wallet. Untuk transaksi minimal Rp 100.000, nasabah bisa mendapatkan cashback 10 persen dengan maksimal Rp 25.000. Program ini berlaku untuk 75 nasabah tercepat setiap hari.

Keempat, pembayaran TV kabel dan internet. Pembayaran minimal Rp 150.000 berhak mendapatkan cashback 10 persen dengan nilai maksimal Rp 20.000. Promo ini berlaku untuk 30 nasabah tercepat setiap hari.

Kelima, tagihan PDAM. Promo ini menawarkan cashback paling besar, yakni 20 persen, untuk pembayaran minimal Rp 50.000. Nilai cashback maksimal Rp 10.000 dan berlaku untuk 95 transaksi tercepat setiap hari. Namun, promo ini hanya berlaku pada tanggal 1-20 setiap bulan.

Semua cashback dari promo di atas akan dikreditkan pada bulan berikutnya, paling lambat 30 hari setelah periode bulan tersebut berakhir.

Cara mengakses promo BRImo

Untuk memanfaatkan promo ini, nasabah cukup membuka aplikasi BRImo dan memilih layanan tagihan yang dibutuhkan, mulai dari listrik, BPJS, PDAM, TV kabel dan internet, hingga top up e-wallet. Karena cashback diberikan kepada sejumlah nasabah tercepat setiap hari, disarankan untuk tidak menunda pembayaran agar tidak kehabisan kuota.

Selain promo tagihan, BRImo juga menghadirkan berbagai penawaran lain yang bisa dimanfaatkan dalam keseharian. Mulai dari cashback transaksi QRIS di merchant pilihan, diskon di berbagai gerai kuliner, lifestyle, hingga platform travel.

Daftar lengkap promo dapat dilihat langsung di aplikasi BRImo atau melalui bbri.id/promobrimo. Bagi yang belum memiliki aplikasi, BRImo dapat diunduh secara gratis melalui App Store maupun Google Play Store. (Adv)