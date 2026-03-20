Mengenal 12 Shio: Tanggal Lahir, Bulan dan Tahun

PERNAHKAH Anda bertanya-tanya mengapa karakter seseorang sering dikaitkan dengan simbol hewan tertentu dalam budaya Tionghoa? Itulah yang disebut dengan Shio. Berbeda dengan zodiak Barat yang berbasis bulan, Shio atau Shengxiao didasarkan pada siklus 12 tahun yang masing-masing diwakili oleh hewan tertentu.

Memasuki tahun 2026 yang merupakan Tahun Kuda Api, pemahaman mengenai shio menjadi semakin relevan bagi banyak orang untuk memetakan potensi diri dan peruntungan. Berikut adalah panduan lengkap mengenal 12 shio berdasarkan tanggal lahir, bulan, dan tahunnya.

Siklus shio selalu berulang setiap 12 tahun sekali. Berikut adalah daftar urutan hewan shio beserta tahun kelahirannya:

1. Shio Tikus (Rat)

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032. Karakter: Cerdas, komunikatif, dan ambisius. Mereka dikenal sebagai pemecah masalah yang handal.

2. Shio Kerbau (Ox)

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033. Karakter: Pekerja keras, jujur, dan sangat bisa diandalkan. Kerbau melambangkan ketabahan.

3. Shio Macan (Tiger)

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034. Karakter: Berani, kompetitif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

4. Shio Kelinci (Rabbit)

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035. Karakter: Lembut, cekatan, dan sangat waspada. Mereka cenderung menghindari konflik.

5. Shio Naga (Dragon)

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036. Karakter: Berkarisma, penuh energi, dan percaya diri. Naga adalah simbol kekuatan tertinggi.

6. Shio Ular (Snake)

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037. Karakter: Bijaksana, misterius, dan memiliki intuisi yang sangat tajam.

7. Shio Kuda (Horse)

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038. Karakter: Energik, suka kebebasan, dan sangat mandiri. Tahun 2026 adalah tahun kejayaan bagi shio ini.

8. Shio Kambing (Goat)

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Karakter: Lembut hati, pemalu, dan sangat kreatif dalam bidang seni.

9. Shio Monyet (Monkey)

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Karakter: Cerdik, humoris, dan sangat cepat belajar hal-hal baru.

10. Shio Ayam (Rooster)

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Karakter: Teliti, percaya diri, dan sangat memperhatikan penampilan.

11. Shio Anjing (Dog)

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Karakter: Setia, jujur, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi.

12. Shio Babi (Pig)

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031. Karakter: Dermawan, rajin, dan sangat menikmati kenyamanan hidup.

Cara Menghitung Shio Berdasarkan Bulan

Banyak yang belum tahu bahwa shio tidak hanya ditentukan oleh tahun, tetapi juga memiliki "Shio Internal" berdasarkan bulan kelahiran. Berikut pembagiannya:

Bulan Kerbau: 6 Januari – 3 Februari

Bulan Macan: 4 Februari – 5 Maret

Bulan Naga: 5 April – 4 Mei

Bulan Ular: 5 Mei – 5 Juni

Bulan Kambing: 7 Juli – 6 Agustus

Bulan Ayam: 8 September – 7 Oktober

Memahami 12 shio memberikan perspektif unik tentang kepribadian dan potensi diri. Meskipun bukan penentu mutlak nasib seseorang, filosofi di balik simbol-simbol hewan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat selama ribuan tahun. (Z-4)