Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Reynaldi Andrian Pamungkas
20/3/2026 22:35
11 Tips Memakai Hijab Segi Empat untuk Lebaran
Berikut Tips Memakai Hijab Segi Empat untuk Lebaran(freepik)

HIJAB segi empat adalah jenis hijab berbentuk persegi yang banyak digunakan oleh wanita Muslim untuk menutup aurat kepala dan leher.

Hijab segi empat biasanya terbuat dari bahan ringan seperti voal, chiffon, satin, atau katun. Cara memakainya fleksibel, bisa dilipat menjadi segitiga, dililit, atau ditata dengan berbagai gaya sesuai kebutuhan.

Berikut 11 Tips Memakai Hijab Segi Empat untuk Lebaran

1. Pilih Bahan yang Nyaman

Gunakan bahan ringan dan adem seperti voal, chiffon, atau satin supaya tidak panas saat dipakai lama.

2. Sesuaikan Warna dengan Outfit

Pilih warna hijab yang senada atau kontras dengan baju Lebaran agar tampilan lebih menarik.

3. Gunakan Inner atau Ciput

Agar hijab segi empat tidak mudah geser, pakai inner hijab atau ciput yang nyaman.

4. Lipat Hijab dengan Rapi

Lipat hijab segi empat menjadi segitiga sebelum dikenakan agar lebih mudah dibentuk.

5. Gunakan Peniti atau Jarum Kecil

Aman untuk menahan hijab di bagian dagu atau bahu supaya tetap rapi.

6. Gaya Sederhana tapi Elegan

Contohnya, hijab dililit sederhana di leher atau dibawa ke belakang bahu untuk tampilan minimalis.

7. Tambahkan Aksesori

Bros, pin hias, atau bandana tipis bisa membuat hijab lebih menarik tanpa berlebihan.

8. Perhatikan Panjang Hijab

Pastikan panjang hijab sesuai kebutuhan, tidak terlalu pendek sehingga tetap menutup aurat, tapi tidak terlalu panjang agar nyaman.

9. Sesuaikan dengan Bentuk Wajah

Wajah bulat, buat lipatan di sisi pipi supaya terlihat lebih ramping. Wajah lonjong, bisa pakai hijab menutup dahi agar seimbang

10. Pilih Hijab Anti Kusut

Bahan anti kusut praktis untuk dipakai seharian, terutama saat silaturahmi dan foto-foto Lebaran.

11. Cek Kenyamanan Sebelum Keluar

Pastikan hijab tidak terlalu ketat atau longgar; bergerak nyaman, tidak mudah lepas.

Memakai hijab segi empat untuk Lebaran bisa tetap stylish dan nyaman dengan memperhatikan bahan, warna, bentuk, dan aksesori tambahan. (Z-4)

Sumber: allthingsbeauty, lemon8



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Tips Memakai Hijab Segi Empat

    9 Tips Memakai Hijab Segi Empat

    11/3/2026 22:30

    Dalam ajaran Islam, penggunaan hijab berkaitan dengan perintah menutup aurat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada An-Nur 24:31

  • Ilustrasi, berikut cara menggunakan hijab untuk kegiatan formal

    Cara Memakai Hijab Segi Empat untuk Acara Formal

    18/6/2024 14:40

    Gaya hijab segi empat adalah salah atau yang paling simple dan mudah dilakukan. Selain itu, hijab segi empat ini sangat cocok untuk kalian datang ke acara formal, pergi bekerja atau kuliah.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved