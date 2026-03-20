11 Tips Memakai Hijab Segi Empat untuk Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HIJAB segi empat adalah jenis hijab berbentuk persegi yang banyak digunakan oleh wanita Muslim untuk menutup aurat kepala dan leher.
Hijab segi empat biasanya terbuat dari bahan ringan seperti voal, chiffon, satin, atau katun. Cara memakainya fleksibel, bisa dilipat menjadi segitiga, dililit, atau ditata dengan berbagai gaya sesuai kebutuhan.
Gunakan bahan ringan dan adem seperti voal, chiffon, atau satin supaya tidak panas saat dipakai lama.
Pilih warna hijab yang senada atau kontras dengan baju Lebaran agar tampilan lebih menarik.
Agar hijab segi empat tidak mudah geser, pakai inner hijab atau ciput yang nyaman.
Lipat hijab segi empat menjadi segitiga sebelum dikenakan agar lebih mudah dibentuk.
Aman untuk menahan hijab di bagian dagu atau bahu supaya tetap rapi.
Contohnya, hijab dililit sederhana di leher atau dibawa ke belakang bahu untuk tampilan minimalis.
Bros, pin hias, atau bandana tipis bisa membuat hijab lebih menarik tanpa berlebihan.
Pastikan panjang hijab sesuai kebutuhan, tidak terlalu pendek sehingga tetap menutup aurat, tapi tidak terlalu panjang agar nyaman.
Wajah bulat, buat lipatan di sisi pipi supaya terlihat lebih ramping. Wajah lonjong, bisa pakai hijab menutup dahi agar seimbang
Bahan anti kusut praktis untuk dipakai seharian, terutama saat silaturahmi dan foto-foto Lebaran.
Pastikan hijab tidak terlalu ketat atau longgar; bergerak nyaman, tidak mudah lepas.
Memakai hijab segi empat untuk Lebaran bisa tetap stylish dan nyaman dengan memperhatikan bahan, warna, bentuk, dan aksesori tambahan. (Z-4)
Sumber: allthingsbeauty, lemon8
Dalam ajaran Islam, penggunaan hijab berkaitan dengan perintah menutup aurat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada An-Nur 24:31
Gaya hijab segi empat adalah salah atau yang paling simple dan mudah dilakukan. Selain itu, hijab segi empat ini sangat cocok untuk kalian datang ke acara formal, pergi bekerja atau kuliah.
