9 Tips Memakai Hijab Segi Empat

HIJAB segi empat adalah jenis hijab berbentuk kain persegi yang digunakan untuk menutup kepala dan rambut oleh wanita Muslim. Hijab ini biasanya dilipat menjadi bentuk segitiga sebelum dipakai sehingga mudah ditata dengan berbagai model.
Dalam ajaran Islam, penggunaan hijab berkaitan dengan perintah menutup aurat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada An-Nur 24:31 yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga aurat bagi perempuan.
Gunakan bahan hijab yang mudah dibentuk seperti katun, voal, atau chiffon agar lebih mudah ditata di kepala.
Memakai ciput membantu hijab tetap rapi dan tidak mudah bergeser saat dipakai.
Pastikan hijab segi empat sudah disetrika atau dilipat rapi agar hasil pemakaian terlihat lebih rapi dan elegan.
Sebelum dipakai, lipat hijab segi empat menjadi bentuk segitiga agar lebih mudah dipasang di kepala.
Pasang peniti atau jarum pentul di bawah dagu untuk menjaga hijab tetap pada posisinya.
Atur lipatan hijab agar sesuai dengan bentuk wajah supaya terlihat lebih proporsional.
Gunakan warna hijab yang sesuai dengan pakaian agar penampilan terlihat lebih serasi.
Pastikan hijab tidak dipasang terlalu ketat agar tetap nyaman dipakai dalam waktu lama.
Cobalah berbagai model hijab segi empat seperti model simple, lilit, atau menutup dada agar penampilan tidak monoton.
Dengan memilih bahan yang tepat, menggunakan ciput, serta menata hijab dengan rapi, hijab segi empat dapat terlihat lebih nyaman, praktis, dan tetap modis digunakan sehari-hari. (Z-4)
Gaya hijab segi empat adalah salah atau yang paling simple dan mudah dilakukan. Selain itu, hijab segi empat ini sangat cocok untuk kalian datang ke acara formal, pergi bekerja atau kuliah.
