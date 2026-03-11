Berikut Tips Memakai Hijab Segi Empat(freepik)

HIJAB segi empat adalah jenis hijab berbentuk kain persegi yang digunakan untuk menutup kepala dan rambut oleh wanita Muslim. Hijab ini biasanya dilipat menjadi bentuk segitiga sebelum dipakai sehingga mudah ditata dengan berbagai model.

Dalam ajaran Islam, penggunaan hijab berkaitan dengan perintah menutup aurat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya pada An-Nur 24:31 yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga aurat bagi perempuan.

Berikut 9 Tips Memakai Hijab Segi Empat

1. Pilih Bahan Hijab yang Nyaman

Gunakan bahan hijab yang mudah dibentuk seperti katun, voal, atau chiffon agar lebih mudah ditata di kepala.

2. Gunakan Inner atau Ciput

Memakai ciput membantu hijab tetap rapi dan tidak mudah bergeser saat dipakai.

3. Setrika atau Rapikan Hijab

Pastikan hijab segi empat sudah disetrika atau dilipat rapi agar hasil pemakaian terlihat lebih rapi dan elegan.

4. Lipat Menjadi Bentuk Segitiga

Sebelum dipakai, lipat hijab segi empat menjadi bentuk segitiga agar lebih mudah dipasang di kepala.

5. Gunakan Peniti atau Jarum Pentul

Pasang peniti atau jarum pentul di bawah dagu untuk menjaga hijab tetap pada posisinya.

6. Sesuaikan dengan Bentuk Wajah

Atur lipatan hijab agar sesuai dengan bentuk wajah supaya terlihat lebih proporsional.

7. Pilih Warna yang Cocok

Gunakan warna hijab yang sesuai dengan pakaian agar penampilan terlihat lebih serasi.

8. Jangan Terlalu Kencang

Pastikan hijab tidak dipasang terlalu ketat agar tetap nyaman dipakai dalam waktu lama.

9. Coba Berbagai Model

Cobalah berbagai model hijab segi empat seperti model simple, lilit, atau menutup dada agar penampilan tidak monoton.

Dengan memilih bahan yang tepat, menggunakan ciput, serta menata hijab dengan rapi, hijab segi empat dapat terlihat lebih nyaman, praktis, dan tetap modis digunakan sehari-hari. (Z-4)

