10 Dampak Negatif Langsung Tidur setelah Makan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LANGSUNG tidur setelah makan adalah kebiasaan berbaring atau tidur segera setelah selesai makan tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan terlebih dahulu.
Saat makan, sistem pencernaan bekerja untuk mengolah makanan. Jika langsung tidur, posisi tubuh yang berbaring dapat mengganggu proses ini dan memicu masalah seperti naiknya asam lambung.
Tidur setelah makan membuat proses pencernaan melambat sehingga makanan sulit dicerna dengan baik.
Kebiasaan ini bisa memicu Asam Lambung naik ke kerongkongan karena posisi tubuh berbaring.
Jika sering dilakukan, dapat menyebabkan GERD.
Kamu bisa merasa kembung, begah, atau mual saat bangun tidur.
Kalori yang tidak terbakar bisa disimpan sebagai lemak, meningkatkan risiko berat badan naik.
Perut yang masih bekerja mencerna makanan bisa membuat tidur tidak nyenyak.
Kebiasaan ini dalam jangka panjang bisa memicu Obesitas.
Asam lambung naik bisa menyebabkan sensasi panas di dada saat tidur.
Tubuh tidak optimal dalam mengolah nutrisi karena langsung beristirahat.
Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.
Langsung tidur setelah makan bisa mengganggu pencernaan dan memicu berbagai masalah kesehatan. Sebaiknya beri jeda sekitar 2 sampai 3 jam sebelum tidur setelah makan. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
Jika seseorang langsung tidur, proses pencernaan bisa terganggu karena posisi tubuh yang berbaring dapat membuat makanan dan asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan
