Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

10 Dampak Negatif Langsung Tidur setelah Makan

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/3/2026 20:33
10 Dampak Negatif Langsung Tidur setelah Makan
Berikut Dampak Negatif Langsung Tidur setelah Makan(freepik)

LANGSUNG tidur setelah makan adalah kebiasaan berbaring atau tidur segera setelah selesai makan tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan terlebih dahulu.

Saat makan, sistem pencernaan bekerja untuk mengolah makanan. Jika langsung tidur, posisi tubuh yang berbaring dapat mengganggu proses ini dan memicu masalah seperti naiknya asam lambung.

Berikut 10 Dampak Negatif Langsung Tidur setelah Makan

1. Gangguan Pencernaan

Tidur setelah makan membuat proses pencernaan melambat sehingga makanan sulit dicerna dengan baik.

2. Asam Lambung Naik

Kebiasaan ini bisa memicu Asam Lambung naik ke kerongkongan karena posisi tubuh berbaring.

3. Risiko GERD

Jika sering dilakukan, dapat menyebabkan GERD.

4. Perut Terasa Tidak Nyaman

Kamu bisa merasa kembung, begah, atau mual saat bangun tidur.

5. Penumpukan Lemak

Kalori yang tidak terbakar bisa disimpan sebagai lemak, meningkatkan risiko berat badan naik.

6. Kualitas Tidur Menurun

Perut yang masih bekerja mencerna makanan bisa membuat tidur tidak nyenyak.

7. Risiko Obesitas

Kebiasaan ini dalam jangka panjang bisa memicu Obesitas.

8. Rasa Panas di Dada

Asam lambung naik bisa menyebabkan sensasi panas di dada saat tidur.

9. Gangguan Metabolisme

Tubuh tidak optimal dalam mengolah nutrisi karena langsung beristirahat.

10. Risiko Diabetes

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.

Langsung tidur setelah makan bisa mengganggu pencernaan dan memicu berbagai masalah kesehatan. Sebaiknya beri jeda sekitar 2 sampai 3 jam sebelum tidur setelah makan. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat

 



