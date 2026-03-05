Berikut Bahaya Langsung Tidur setelah Makan(freepik)

LANGSUNG tidur setelah makan memang sering terasa nyaman, tetapi kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan karena sistem pencernaan masih bekerja.

Jika seseorang langsung tidur, proses pencernaan bisa terganggu karena posisi tubuh yang berbaring dapat membuat makanan dan asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan, yang dapat memicu GERD atau rasa panas di dada.

Berikut 12 Bahaya Langsung Tidur setelah Makan

1. Asam Lambung Naik

Tidur setelah makan dapat memicu GERD karena posisi tubuh membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan.

2. Gangguan Pencernaan

Makanan yang belum tercerna dengan baik dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut.

3. Perut Terasa Kembung

Proses pencernaan yang terganggu dapat menimbulkan gas berlebih sehingga perut terasa kembung.

4. Nyeri Lambung

Orang yang memiliki riwayat Gastritis lebih berisiko mengalami nyeri atau perih pada lambung.

5. Mual dan Rasa Tidak Nyaman

Posisi tidur dapat membuat makanan dan asam lambung menekan lambung sehingga memicu mual.

6. Kualitas Tidur Menurun

Tubuh yang masih mencerna makanan dapat membuat tidur menjadi tidak nyenyak.

7. Meningkatkan Risiko Berat Badan Naik

Kalori dari makanan yang belum sempat digunakan tubuh dapat lebih mudah tersimpan sebagai lemak.

8. Rasa Panas di Dada

Asam lambung yang naik dapat menimbulkan sensasi panas pada dada.

9. Gangguan Metabolisme

Kebiasaan ini dapat memengaruhi proses metabolisme tubuh dalam jangka panjang.

10. Napas Tidak Nyaman

Asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat membuat tenggorokan terasa tidak nyaman.

11. Risiko Gangguan Lambung

Pencernaan yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko gangguan lambung jika terjadi terus-menerus.

12. Tubuh Terasa Berat Saat Bangun

Tidur setelah makan dapat membuat tubuh terasa lelah dan tidak segar saat bangun.

Untuk menjaga kesehatan pencernaan, sebaiknya beri jeda sekitar 2 sampai 3 jam setelah makan sebelum tidur agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan dengan baik. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc