13 Bahaya Terlalu Banyak Makan Daging

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TERLALU banyak makan daging adalah kondisi ketika seseorang mengonsumsi daging, terutama daging merah atau olahan melebihi kebutuhan tubuh atau dalam jumlah berlebihan secara terus-menerus.
Tubuh memang membutuhkan protein dari daging, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, kandungan lemak jenuh, kolesterol, dan purin dapat menumpuk dan berdampak buruk bagi kesehatan.
Daging tinggi lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.
Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko Penyakit Jantung karena penyumbatan pembuluh darah.
Daging olahan biasanya mengandung garam tinggi yang memicu hipertensi.
Konsumsi daging berlebihan, terutama olahan, dikaitkan dengan risiko Kanker Usus.
Kurangnya serat dari pola makan tinggi daging bisa menyebabkan sembelit.
Kalori dan lemak tinggi dapat menyebabkan kenaikan berat badan berlebih.
Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.
Daging tinggi purin yang bisa memicu Asam Urat.
Protein berlebihan bisa membebani kerja ginjal.
Daging olahan dapat memicu inflamasi kronis.
Konsumsi daging berlebih dapat memengaruhi bau tubuh karena metabolisme protein.
Lemak tinggi bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati.
Jika tidak dimasak dengan baik, daging bisa membawa bakteri berbahaya.
Makan daging memang bermanfaat, tapi jika berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Sebaiknya konsumsi secara seimbang dengan sayur dan buah. (Z-4)
Sumber: hellosehat, rspp
