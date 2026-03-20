A- A+

Berikut Bahaya Terlalu Banyak Makan Daging

TERLALU banyak makan daging adalah kondisi ketika seseorang mengonsumsi daging, terutama daging merah atau olahan melebihi kebutuhan tubuh atau dalam jumlah berlebihan secara terus-menerus.

Tubuh memang membutuhkan protein dari daging, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, kandungan lemak jenuh, kolesterol, dan purin dapat menumpuk dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Berikut 13 Bahaya Terlalu Banyak Makan Daging

1. Meningkatkan Risiko Kolesterol Tinggi

Daging tinggi lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.

Baca juga : 12 Bahaya Terlalu Banyak Makan Daging

2. Penyakit Jantung

Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko Penyakit Jantung karena penyumbatan pembuluh darah.

3. Tekanan Darah Tinggi

Daging olahan biasanya mengandung garam tinggi yang memicu hipertensi.

4. Risiko Kanker

Konsumsi daging berlebihan, terutama olahan, dikaitkan dengan risiko Kanker Usus.

Baca juga : 13 Bahaya Terlalu Banyak Makan Daging

5. Gangguan Pencernaan

Kurangnya serat dari pola makan tinggi daging bisa menyebabkan sembelit.

6. Obesitas

Kalori dan lemak tinggi dapat menyebabkan kenaikan berat badan berlebih.

7. Diabetes Tipe 2

Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko Diabetes Tipe 2.

8. Asam Urat

Daging tinggi purin yang bisa memicu Asam Urat.

9. Gangguan Ginjal

Protein berlebihan bisa membebani kerja ginjal.

10. Peradangan dalam Tubuh

Daging olahan dapat memicu inflamasi kronis.

11. Bau Badan Tidak Sedap

Konsumsi daging berlebih dapat memengaruhi bau tubuh karena metabolisme protein.

12. Gangguan Hati

Lemak tinggi bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati.

13. Risiko Keracunan Makanan

Jika tidak dimasak dengan baik, daging bisa membawa bakteri berbahaya.

Makan daging memang bermanfaat, tapi jika berlebihan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Sebaiknya konsumsi secara seimbang dengan sayur dan buah. (Z-4)

Sumber: hellosehat, rspp