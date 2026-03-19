Cara Buat SKCK Online lewat Aplikasi di HP, Berikut Syaratnya

Petugas kepolisian melakukan perekaman sidik jari warga.(ANTARA FOTO/Ardiansyah)

SURAT Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh kepolisian untuk menerangkan apakah seseorang memiliki catatan kriminal atau tidak.

SKCK digunakan sebagai bukti bahwa seseorang berkelakuan baik atau tidak memiliki riwayat kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Berikut Cara Buat SKCK Online lewat Aplikasi di HP

1. Download Aplikasi

Install aplikasi POLRI Super App di Play Store atau App Store.

2. Daftar dan Login

Buat akun menggunakan email dan nomor HP.

Verifikasi akun.

3. Pilih Layanan SKCK

Masuk ke menu SKCK Online.

Pilih pembuatan baru.

4. Isi Data Diri

Lengkapi data pribadi sesuai KTP.

Upload dokumen yang diminta.

5. Pilih Satker

Tentukan lokasi pengambilan SKCK.

6. Bayar Biaya

Biaya pembuatan sekitar Rp30.000.

7. Ambil SKCK

Datang ke kantor polisi yang dipilih.

Bawa dokumen asli untuk verifikasi.

Fotokopi KTP.

Fotokopi Kartu Keluarga.

Fotokopi akta lahir atau ijazah.

Pas foto ukuran 4x6 latar merah.

Sidik jari bisa dilakukan di Polres.

Mengisi formulir data diri.

Membuat SKCK sekarang lebih mudah lewat HP menggunakan aplikasi resmi, namun tetap perlu datang ke kantor polisi untuk verifikasi dan pengambilan. (Z-4)

Sumber: mediahubpolri, lalamov