Mengenal MABIMS: Sejarah, Peran, dan Kriteria Hilal Terbaru

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Dalam sistem penanggalan Islam di Asia Tenggara, peran MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sangatlah krusial. Forum ini menjadi jembatan antara sains astronomi dan hukum fikih untuk menentukan awal bulan Hijriah secara seragam di kawasan.
MABIMS resmi berdiri sejak tahun 1989. Forum ini merupakan wadah kerja sama regional yang bertujuan untuk menyelaraskan urusan umat Islam. Salah satu fokus utamanya adalah unifikasi kalender Hijriah agar umat Muslim di empat negara anggota dapat memulai dan mengakhiri ibadah puasa secara bersamaan atau setidaknya dalam kerangka kriteria yang sama.
Sejak tahun 2022, Indonesia dan negara anggota lainnya telah memperbarui kriteria visibilitas hilal (Imkanur Rukyat). Perubahan ini didasarkan pada riset mendalam mengenai batas minimal hilal dapat terlihat secara optik.
Kriteria ini menggantikan standar lama (2 derajat tinggi dan 3 derajat elongasi) yang dianggap sudah tidak relevan dengan data astronomi modern. Dengan standar yang lebih tinggi, potensi kesalahan pengamatan (human error) dapat diminimalisir.
Pada tahun 2026, penerapan kriteria ini tetap menjadi acuan utama dalam Sidang Isbat. Meskipun demikian, perbedaan potensi penetapan awal bulan masih mungkin terjadi jika posisi bulan berada di bawah ambang batas 3 derajat namun sudah berada di atas ufuk (positif). Dalam hal ini, MABIMS mengedepankan prinsip Ihtiyat (kehati-hatian) demi keabsahan ibadah.
|Parameter
|Kriteria Lama (Pra-2022)
|Kriteria Baru (MABIMS)
|Tinggi Hilal
|2 Derajat
|3 Derajat
|Sudut Elongasi
|3 Derajat
|6,4 Derajat
|Umur Bulan
|8 Jam
|Tidak Lagi Menjadi Syarat Utama
Agar kriteria lebih realistis secara astronomis. Berdasarkan data rukyat global, hilal dengan tinggi di bawah 3 derajat hampir mustahil dilihat karena pendaran cahaya syafaq yang masih terlalu kuat.
Tidak. MABIMS juga bekerja sama dalam standarisasi produk halal, pemberdayaan ekonomi umat, dan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara.
Dengan adanya standar MABIMS, diharapkan tercipta ketenangan bagi umat dalam menjalankan ibadah, karena setiap keputusan diambil melalui pertimbangan ilmiah yang matang dan kesepakatan antarnegara tetangga.
Pahami kriteria MABIMS (3 derajat & 6,4 derajat) yang digunakan Kemenag dalam Sidang Isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri secara akurat.
