Federasi Serikat Pekerja Panasonic GOBEL Menyelenggarakan Mudik Nyaman

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Menyambut Hari Raya Idulfitri, Panasonic Gobel Group bersama Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) KSARBUMUSI kembali menyelenggarakan program Mudik Nyaman 2026 dengan memberangkatkan 1.426 peserta menggunakan 25 bus menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Pelepasan peserta mudik dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 di Komplek PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Program ini juga merupakan salah satu rangkaian dari perjalanan 70 Tahun Gobel Group di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terorganisir bagi karyawan Panasonic Gobel Group agar dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman. Tradisi mudik merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk kembali berkumpul dengan keluarga, sehingga perusahaan berupaya mendukung kelancaran perjalanan para pekerja melalui penyediaan transportasi bersama.

Pelepasan peserta mudik dilakukan secara simbolis oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama Rachmat Gobel selaku Komisaris Panasonic Gobel Group. Kehadiran pemerintah dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya perusahaan dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial karyawan selama menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam perjalanan mudik.

Baca juga : Potensi Lebaran Berbeda, Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H Malam Ini!

Program Mudik Nyaman merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan dan Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel Indonesia (FSPPG) KSARBUMUSI, yang mencerminkan salah satu wujud pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di lingkungan Panasonic Gobel Group yang harmonis, serta komunikasi yang baik antara manajemen dan pekerja. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus menjaga semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

“Program Mudik Nyaman ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan lingkungan kerja yang harmonis dan humanis. Kami berharap para pekerja dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman sehingga dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman,” ujar Rachmat Gobel.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2016, program Mudik Nyaman terus mendapatkan antusiasme tinggi dari karyawan. Selain membantu mobilitas menjelang Lebaran, program ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko perjalanan mudik yang tidak terorganisir serta meningkatkan keselamatan karyawan selama perjalanan. Melalui program Mudik Nyaman 2026, Panasonic Gobel Group berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung tradisi kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H. (H-2)