Berikut Dampak Negatif Terlalu Lama Duduk

TERLALU lama duduk adalah kondisi ketika seseorang menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk tanpa bergerak atau melakukan aktivitas fisik yang cukup.

Duduk merupakan aktivitas sehari-hari yang normal, misalnya di sekolah, kantor, atau saat menonton. Namun, jika dilakukan terlalu lama tanpa istirahat, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Berikut 13 Dampak Negatif Terlalu Lama Duduk

1. Menyebabkan Obesitas

Duduk terlalu lama membuat metabolisme tubuh lambat, sehingga kalori menumpuk.

2. Risiko Penyakit Jantung

Kurangnya gerak meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah.

3. Diabetes

Duduk lama bisa menurunkan sensitivitas insulin, meningkatkan risiko Diabetes.

4. Nyeri Punggung dan Leher

Postur duduk yang salah dapat menimbulkan sakit punggung, leher, dan bahu.

5. Gangguan Persendian

Sendi pinggul, lutut, dan pergelangan kaki lebih mudah kaku dan nyeri.

6. Varises

Darah yang kurang lancar akibat duduk lama dapat menyebabkan pembuluh vena melebar.

7. Masalah Pencernaan

Gerakan usus melambat sehingga sembelit lebih mudah terjadi.

8. Kelelahan Mental

Kurangnya aktivitas fisik dapat membuat tubuh dan otak mudah lelah.

9. Risiko Kanker

Beberapa penelitian menunjukkan duduk lama berhubungan dengan risiko kanker tertentu.

10. Postur Tubuh Buruk

Membiasakan duduk membungkuk bisa merusak postur tubuh.

11. Osteoporosis

Kurangnya gerakan mengurangi kepadatan tulang, meningkatkan risiko keropos tulang.

12. Penurunan Sirkulasi Darah

Darah lebih sulit mengalir ke kaki, meningkatkan pembengkakan dan rasa mati rasa.

13. Gangguan Tidur

Kurangnya aktivitas fisik dapat memengaruhi kualitas tidur dan pola tidur.

Terlalu lama duduk berdampak serius pada tubuh dan mental, untuk mencegahnya coba bangun dan gerak setiap 30 sampai 60 menit, lakukan peregangan ringan, serta gunakan kursi ergonomis. (Z-4)

Sumber: alodokter, hellosehat