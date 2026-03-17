13 Dampak Negatif Terlalu Lama Duduk

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
TERLALU lama duduk adalah kondisi ketika seseorang menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk tanpa bergerak atau melakukan aktivitas fisik yang cukup.
Duduk merupakan aktivitas sehari-hari yang normal, misalnya di sekolah, kantor, atau saat menonton. Namun, jika dilakukan terlalu lama tanpa istirahat, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan.
Duduk terlalu lama membuat metabolisme tubuh lambat, sehingga kalori menumpuk.
Kurangnya gerak meningkatkan kadar kolesterol dan tekanan darah.
Duduk lama bisa menurunkan sensitivitas insulin, meningkatkan risiko Diabetes.
Postur duduk yang salah dapat menimbulkan sakit punggung, leher, dan bahu.
Sendi pinggul, lutut, dan pergelangan kaki lebih mudah kaku dan nyeri.
Darah yang kurang lancar akibat duduk lama dapat menyebabkan pembuluh vena melebar.
Gerakan usus melambat sehingga sembelit lebih mudah terjadi.
Kurangnya aktivitas fisik dapat membuat tubuh dan otak mudah lelah.
Beberapa penelitian menunjukkan duduk lama berhubungan dengan risiko kanker tertentu.
Membiasakan duduk membungkuk bisa merusak postur tubuh.
Kurangnya gerakan mengurangi kepadatan tulang, meningkatkan risiko keropos tulang.
Darah lebih sulit mengalir ke kaki, meningkatkan pembengkakan dan rasa mati rasa.
Kurangnya aktivitas fisik dapat memengaruhi kualitas tidur dan pola tidur.
Terlalu lama duduk berdampak serius pada tubuh dan mental, untuk mencegahnya coba bangun dan gerak setiap 30 sampai 60 menit, lakukan peregangan ringan, serta gunakan kursi ergonomis. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved