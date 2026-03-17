Baznas Lepas 20 Bus Mudik Gratis, 1.000 Mustahik Pulang Kampung ke Jateng dan Jatim

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI resmi melepas keberangkatan 20 armada bus dalam program "Mudik Bahagia Bersama Baznas" di Jakarta, Senin (16/3). Program ini memfasilitasi 1.000 mustahik untuk merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H di kampung halaman.

Pelepasan armada dipusatkan di Masjid Istiqlal dengan rute tujuan utama wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Program ini menyasar kelompok masyarakat ekonomi rentan, termasuk marbot masjid, guru ngaji, guru pesantren, pelajar/mahasiswa, hingga pedagang kaki lima.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menegaskan program ini bukan sekadar bantuan transportasi, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas syariah dan kebangsaan untuk mempererat tali silaturahmi.

Sodik menjelaskan, selain memberikan fasilitas bus gratis untuk 1.000 peserta, Baznas juga membekali para pemudik dengan layanan kesehatan, konsumsi buka puasa bersama, hingga paket sembako untuk dibawa pulang sebagai bekal merayakan lebaran di kampung halaman.

"Mudik ini penting bagi Adik-adik, Bapak, dan Ibu sekalian untuk kembali ke desa, berbakti kepada orang tua, dan menjalin silaturahmi. Laksanakanlah kebajikan-kebajikan di kampung halaman, dan gunakanlah bekal yang ada untuk berbelanja di sana guna membantu meningkatkan ekonomi daerah setempat," jelas Sodik saat melepas keberangkatan armada bus.

Sodik menambahkan, selain meringankan beban ekonomi, penggunaan moda transportasi bus ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pemudik yang terbiasa menggunakan kendaraan roda dua untuk perjalanan jarak jauh. Mudik gratis ini tentu akan menghemat biaya mudik yang bisa sangat besar terutama menjelang hari raya.

Menurutnya, program yang melayani lebih dari 20 kota tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini terlaksana berkat kolaborasi erat antara Baznas dengan berbagai mitra sektor swasta dan perbankan syariah. Baznas juga memberikan sinyal positif untuk memperluas jangkauan program ini pada tahun mendatang, dengan rencana menambah rute perjalanan hingga ke wilayah Pulau Sumatra.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra pendukung, mulai dari perbankan hingga sektor ritel, serta para relawan yang bekerja dengan sangat ikhlas. Dengan mengucap Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafururrahim, maka Program Mudik Bahagia Bersama Baznas ini secara resmi saya nyatakan dilepas," katanya dengan mengiringi doa keberangkatan.

Baznas turut menyampaikan terima kasih kepada para mitra yang telah mendukung terselenggaranya program ini, yaitu Sedekah Harian Alfamart, BSI Maslahat, BCA, Smartfinance, dan Akulaku, serta kepada seluruh muzaki. (H-2)