Mudik Nyaman Tanpa Lelah: Cek Daftar 6.859 Masjid Ramah Pemudik Kemenag!

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Perjalanan mudik yang menempuh waktu berjam-jam seringkali menguras energi dan konsentrasi. Memahami kebutuhan tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara konsisten menjalankan program Masjid Ramah Pemudik (MRP). Pada musim mudik Lebaran 2026 (1447 H), program ini mengalami ekspansi besar dengan melibatkan 6.859 masjid di sepanjang jalur utama nasional.
Program ini bukan sekadar menyediakan tempat salat, melainkan mentransformasi masjid menjadi rest area spiritual dan fisik yang nyaman bagi para musafir.
Masjid Ramah Pemudik adalah inisiatif Kemenag untuk mengoptimalkan fungsi sosial masjid sebagai pusat pelayanan umat. Melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026, masjid-masjid di jalur strategis diinstruksikan untuk mampu berfungsi sebagai tempat singgah (rest area) selama 24 jam penuh selama masa arus mudik dan balik (H-7 hingga H+7 Lebaran).
Sebuah masjid dapat dikategorikan sebagai "Ramah Pemudik" jika memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, antara lain:
Pemudik dapat memantau lokasi 6.859 masjid ini melalui Pusaka Super Apps milik Kementerian Agama atau melalui rilis resmi Kanwil Kemenag di tiap provinsi yang dilalui jalur mudik utama.
Kemenag menekankan prinsip ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Pengelola masjid (Takmir) diwajibkan menjaga kebersihan toilet dan ruang utama secara berkala untuk kenyamanan pemudik.
Layanan utama di Masjid Ramah Pemudik disediakan secara gratis sebagai bentuk pelayanan publik dan ibadah sosial.
Masjid ini terbuka bagi seluruh pemudik tanpa terkecuali. Bahkan, dalam program 2026, Kemenag juga melibatkan rumah ibadah agama lain untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
|Hal yang Perlu Diperhatikan
|Tindakan
|Keamanan Kendaraan
|Gunakan kunci ganda dan parkir di area yang terang.
|Barang Berharga
|Jangan tinggalkan di kendaraan; bawa masuk atau titipkan pada petugas.
|Etika Masjid
|Jaga kebersihan dan ketenangan saat orang lain beribadah.
Program Masjid Ramah Pemudik 2026 bukan sekadar penyediaan fasilitas fisik, melainkan simbol keramahan dan kepedulian negara. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, pemudik diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan kondisi fisik yang lebih prima dan hati yang tenang hingga sampai di kampung halaman.
