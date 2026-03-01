MagicPower Tampilkan Inovasi Produk Kesehatan Indonesia di WHX Dubai 2026

Selama pameran berlangsung, MagicPower juga melakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan calon distributor dari berbagai negara sebagai langkah awal penjajakan kerja sama distribusi internasional.(Dok. MagicPower)

MAGICPOWER, inovasi produk kesehatan asal Indonesia, turut berpartisipasi dalam World Health Exhibition (WHX) Dubai 2026. Pameran ini merupakan salah satu ajang industri kesehatan terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mempertemukan pelaku industri, produsen alat kesehatan, distributor, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka peluang kerja sama di pasar global.

Keikutsertaan MagicPower dalam pameran internasional tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkenalkan inovasi produk kesehatan asal Indonesia kepada pasar global.

Selama pameran berlangsung, MagicPower juga melakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan calon distributor dari berbagai negara sebagai langkah awal penjajakan kerja sama distribusi internasional.

Produk MagicPower sendiri masuk dalam kategori medical devices bersama sejumlah perangkat medis lain seperti kondom, pelumas, masker medis, plester luka, serta sarung tangan lateks.

Klasifikasi tersebut menegaskan bahwa produk ini termasuk dalam kategori alat kesehatan yang mengikuti standar serta regulasi di sektor healthcare, sehingga memiliki peluang untuk dipasarkan secara lebih luas di berbagai negara.

General Manager MagicPower, Terence Bouman, menyampaikan bahwa partisipasi perusahaan dalam WHX Dubai menjadi momentum strategis untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus membuka peluang ekspansi di pasar baru.

Menurutnya, kawasan Timur Tengah dan Afrika memiliki potensi besar bagi pertumbuhan industri alat kesehatan, termasuk bagi inovasi produk yang berasal dari Indonesia.

"Partisipasi kami di WHX Dubai menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring internasional dan membuka peluang distribusi di pasar baru. Dukungan dari Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia sangat berarti bagi langkah ekspansi global kami. Kami melihat potensi besar di kawasan ini dan berkomitmen meningkatkan kontribusi terhadap devisa negara melalui pertumbuhan ekspor produk MagicPower dari Indonesia," ujar Terence.

Dukungan pemerintah Indonesia juga hadir melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Persatuan Emirat Arab yang turut mendorong promosi produk Indonesia di pasar internasional.

Kepala ITPC Dubai, Widy Haryono, menilai bahwa pameran internasional merupakan sarana strategis bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus meningkatkan peluang ekspor produk nasional.

"Pameran internasional menjadi sarana untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan ekspor. Kehadiran MagicPower menunjukkan potensi produk alat kesehatan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Pada 2025, ekspor kategori produk serupa MagicPower ke Persatuan Emirat Arab tercatat mencapai US$74,4 ribu atau meningkat 48,73% dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Widy.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha, menambahkan bahwa kehadiran perusahaan Indonesia dalam berbagai pameran internasional di kawasan Timur Tengah merupakan bagian dari penguatan diplomasi ekonomi sekaligus upaya memperluas kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

"Kehadiran perusahaan Indonesia di Dubai merupakan bagian dari penguatan diplomasi ekonomi. KBRI Abu Dhabi terus mendukung pelaku usaha Indonesia untuk memperluas akses pasar serta memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab," kata Judha.

MagicPower sendiri dikenal sebagai pionir produk Tissue Magic di Indonesia dan kini mulai menargetkan pasar global sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Partisipasi dalam WHX Dubai 2026 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkenalkan inovasi produk kesehatan Indonesia kepada pasar internasional sekaligus mempertegas kesiapan brand nasional untuk bersaing di industri medical devices dunia. (E-1)