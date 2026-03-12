Inovatif, Proyek STEAM Jadi Asesmen Akhir Sekolah SMA Labschool Jakarta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SMA Labschool Jakarta menyelenggarakan Pameran Hasil Karya STEAM , sebagai bagian dari Asesmen Akhir Sekolah (AAS) bagi siswa kelas XII Angkatan Tadavarya Nadagata,Rabu (11/3).

Kegiatan ini menampilkan berbagai karya inovatif siswa yang dirancang untuk menjawab permasalahan di masyarakat melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM).

Proyek STEAM tahun ini mengusung tema besar Eco Future, yang bermakna masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan secara terpadu untuk menjawab tantangan lingkungan masa kini. Dari tema besar tersebut, menghasilkan empat permasalahan yang diusung, yaitu: (1) masalah pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, (2) masalah drainase air dan banjir di lingkungan sekitar, (3) masalah sanitasi air di lingkungan sekitar, dan (4) masalah keterbatasan lahan dan ruang terbuka hijau.

Kegiatan ini dihadiri Penasihat Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Doni Koesoema. Turut hadir sebagai asesor, Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Hadi Nasbey, serta Head of Program Business Information Technology & Digital Business Innovation Binus University, Nuril Kusumawardhani Soeprapto Putri.

Dalam keterangannya hari ini, Kepala SMA Labschool Jakarta, Badru Zaman, menjelaskan pelaksanaan Asesmen Akhir Sekolah (AAS) berbasis STEAM merupakan sebuah pembaruan atau inovasi.

“Asesmen Akhir Sekolah di SMA Labschool Jakarta menghadirkan pembaruan melalui pendekatan STEAM. Jika sebelumnya dilakukan secara tertulis, kini siswa mengekspresikan pemahaman melalui proyek inovatif yang berfokus pada pemecahan masalah nyata di masyarakat. Ujian ini tidak hanya menguji hafalan, juga kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi,” ujar Badru Zaman.

Ia mengutarakan pelaksanaan AAS STEAM ini merupakan tahun kedua yang diselenggarakan di SMA Labschool Jakarta.

Sementara itu, Kepala BPS Labschool UNJ, Totok Bintoro, memberikan apresiasi terhadap karya dan inovasi yang dihasilkan para siswa kelas XII SMA Labschool Jakarta. Dalam sambutannya, ia mengangkat kisah inspiratif ilmuwan Thomas Alva Edison sebagai contoh semangat inovasi dan ketekunan dalam menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Karya-karya yang dihasilkan siswa menunjukkan semangat inovasi yang luar biasa. Seperti kisah Thomas Alva Edison, keberhasilan lahir dari proses mencoba, belajar, dan tidak takut untuk berinovasi,” ungkap Totok .

Dalam sesi wawancara, Penasihat Ahli Mendikdasmen, Doni Koesoema, menilai karya-karya STEAM yang ditampilkan siswa SMA Labschool Jakarta sangat inspiratif dan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain.

“Hasil karya STEAM siswa SMA Labschool Jakarta sangat inspiratif dan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Harapannya, karya ini tidak hanya berhenti di lingkungan sekolah, juga dapat diterapkan di masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran mendalam yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen,” tutur Doni .

Salah satu siswa kelas XII SMA Labschool Jakarta, Sharliz Cahya Rinaldi, mengaku bangga dengan proses panjang yang dilalui dalam pembuatan proyek tersebut.

“Dari STEAM ini saya belajar melihat masalah dari hal-hal terdekat di sekitar kita. Kami memulai dari diskusi kelompok, mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, lalu mencoba memecahkannya melalui sebuah produk atau prototipe yang bisa menjadi solusi,” ungkap Sharliz.

Melalui pameran ini, SMA Labschool Jakarta berharap siswa tidak hanya memahami teori pembelajaran di kelas, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah serta menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.(H-2)