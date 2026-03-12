Dukcapil Rilis Daftar Nama Paling Pasaran di Indonesia 2026, Sutrisno & Nurhayati Juaranya!

Dukcapil Rilis Daftar Nama Paling Pasaran di Indonesia 2026.(Freepik)

PERNAHKAH Anda merasa nama Anda terlalu umum atau sering bertemu orang dengan nama yang sama? Anda tidak sendirian. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri baru saja merilis data mengejutkan mengenai deretan nama paling pasaran di Indonesia tahun 2026.

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 yang dipaparkan Maret 2026, terungkap bahwa nama-nama legendaris seperti Nurhayati, Sutrisno, hingga Sulastri masih mendominasi populasi di berbagai pulau besar di tanah air.

Sumatera: Junaidi dan Nurhayati Jadi Primadona

Di Pulau Sumatera, nama Junaidi resmi dinobatkan sebagai nama laki-laki yang paling banyak digunakan dengan total 45.217 orang. Sementara untuk kaum perempuan, nama Nurhayati memimpin jauh dengan jumlah mencapai 84.350 penyandang.

"Nama paling banyak berdasarkan pulau antara lain di Sumatera, Junaidi untuk laki-laki dan Nurhayati untuk perempuan," ungkap Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Jawa: Dominasi Mutlak Sutrisno dan Sulastri

Beralih ke Pulau Jawa yang memiliki populasi terpadat, angka "kembaran" nama melonjak drastis. Nama Sutrisno tercatat digunakan oleh 103.903 pria. Namun, rekor tertinggi dipegang oleh nama Sulastri yang menyentuh angka fantastis, yakni 137.708 orang.

Sulawesi: Pengaruh Nama Tokoh dan Religi

Di wilayah Sulawesi, nama Sudirman menjadi yang paling populer bagi laki-laki dengan populasi 19.356 orang. Sedangkan untuk perempuan, nama Nurhayati kembali muncul sebagai yang terbanyak dengan jumlah 23.879 orang, membuktikan bahwa nama ini memiliki daya sebar yang sangat luas di Indonesia.

Tabel Nama Paling Populer per Pulau (Data 2026):