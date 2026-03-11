Bacaan Doa Qunut Subuh Pendek: Arab, Latin dan Arti

Berikut Bacaan Doa Qunut Subuh Pendek(freepik)

DOA Qunut Subuh adalah doa yang dibaca oleh umat Islam pada rakaat kedua saat melaksanakan Sholat Subuh, tepatnya setelah bangun dari rukuk sebelum sujud.

Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk, perlindungan, kesehatan, serta keberkahan dalam kehidupan. Membaca doa qunut Subuh merupakan amalan yang umum dilakukan oleh umat Islam, terutama dalam ajaran Mazhab Syafi'i.

Berikut Bacaan Doa Qunut Subuh Pendek

Bacaan Arab

Baca juga : Bacaan Doa Qunut Subuh Lengkap dengan Keutamaan dan Makna

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

Bacaan Latin

Allahummahdinii fiiman hadait, wa ‘aafinii fiiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait.

Artinya

Baca juga : Niat Sholat Subuh Lengkap dengan Bacaan Doa Qunut Arab dan Latin

“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan, lindungilah aku bersama orang-orang yang Engkau lindungi, berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan jauhkanlah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan.”

Memohon petunjuk dan hidayah dari Allah.

Meminta perlindungan dari keburukan.

Mengharapkan keberkahan dalam hidup.

Memohon keselamatan dan kesehatan.

Doa qunut subuh pendek adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon petunjuk, keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dari keburukan ketika melaksanakan sholat Subuh. (Z-4)

Sumber: zalora, antara