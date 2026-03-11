Bacaan Doa Qunut Subuh Pendek: Arab, Latin dan Arti

Headline
DOA Qunut Subuh adalah doa yang dibaca oleh umat Islam pada rakaat kedua saat melaksanakan Sholat Subuh, tepatnya setelah bangun dari rukuk sebelum sujud.
Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk, perlindungan, kesehatan, serta keberkahan dalam kehidupan. Membaca doa qunut Subuh merupakan amalan yang umum dilakukan oleh umat Islam, terutama dalam ajaran Mazhab Syafi'i.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahummahdinii fiiman hadait, wa ‘aafinii fiiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait.
Artinya
“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang Engkau beri kesehatan, lindungilah aku bersama orang-orang yang Engkau lindungi, berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadaku, dan jauhkanlah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan.”
Doa qunut subuh pendek adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon petunjuk, keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dari keburukan ketika melaksanakan sholat Subuh. (Z-4)
Sumber: zalora, antara
