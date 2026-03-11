Let Eid Be The Light, Upaya The Harvest Memotivasi Anak-anak Penghafal Alquran

The Harvest meluncurkan program sosial bertajuk “Let Eid Be The Light” untuk memotivasi anak-anak penghafal Alquran.(Do.The Harvest)

PERUSAHAAN ritel makanan penutup The Harvest meluncurkan program sosial bertajuk “Let Eid Be The Light” sebagai upaya memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak penghafal Alquran selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Program tersebut diisi dengan kegiatan buka puasa bersama serta penyaluran paket sedekah kepada anak-anak yatim dan santri yang sedang menempuh pendidikan Alquran di sejumlah yayasan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan menghafal Alquran.

CEO PT Sentra Aktaha Horeca sekaligus pimpinan The Harvest, Sylvia Andriani Rizal, menyatakan kampanye tersebut lahir dari refleksi perusahaan mengenai pentingnya berbagi kebahagiaan pada bulan Ramadan. Produk-produk seperti kue, cookies, dan hampers yang diproduksi perusahaan selama ini identik dengan momen kebahagiaan dan perayaan dalam kehidupan masyarakat.

“Kalau melihat produk kami seperti cake, cookies dan hampers, semuanya sangat dekat dengan kebahagiaan. Orang biasanya membeli produk kami untuk merayakan momen penting dalam hidup mereka,” terangnya

Menurut Sylvia melalui program “Let Eid Be The Light”, perusahaan ingin memperluas makna kebahagiaan tersebut dengan menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan Alquran. Perusahaan juga menyerahkan paket sedekah secara simbolis kepada perwakilan dua yayasan sebagai bentuk dukungan bagi anak-anak yatim dan para santri penghafal Alquran.

Sylvia mengakui tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan kebahagiaan pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan kegiatan yang dapat membantu menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan motivasi bagi anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama.

Jaringan sekitar 100 gerai The Harvest dimanfaatkan sebagai sarana untuk menggerakkan partisipasi publik dalam kegiatan sosial tersebut. Ia berharap setiap gerai dapat menjadi “cahaya kecil” yang menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

“Kami percaya setiap kebaikan itu seperti cahaya yang bisa menular. Jika setiap toko menyalakan satu lampu kebaikan dan para konsumen ikut berpartisipasi, maka dampaknya bisa dirasakan oleh semakin banyak orang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, artis sekaligus model Fairuz A. Rafiq turut berbagi pengalaman mengenai upayanya menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Alquran sejak usia dini.

"Keberhasilan anak-anaknya dalam menghafal Alquran tidak berkaitan dengan latar belakang orang tua yang memiliki kemampuan serupa. Ia mengaku dirinya dan sang suami bukanlah penghafal Alquran," ucapnya.(E-2)