The Harvest Gandeng Zahin Community Galang Donasi untuk Anak Yatim Piatu

Pelanggan memilih cake di outlet The Harvest.

PERUSAHAAN bakery premium The Harvest berkolaborasi dengan Zahin Community meluncurkan kampanye sosial bertajuk “Harvest X Zahin Collaboration: Let Eid Be The Light” pada Ramadan 1447 Hijriah. Program ini berlangsung 25 Februari hingga 20 Maret 2026 dan mengajak masyarakat berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu melalui pembelian paket sedekah.

CEO PT Sentra Aktaha Horeca selaku pimpinan The Harvest, Sylvia Andriani Rizal, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk mendorong partisipasi publik dalam berbagi pada bulan suci.

“Program ini dilatarbelakangi keinginan menjadikan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum kebahagiaan yang inklusif. Masih ada kelompok masyarakat yang merayakan Idul Fitri dalam keterbatasan atau tanpa kehadiran keluarga,” ujar Sylvia dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).

Paket sedekah dijual di 100 gerai The Harvest yang tersebar di 33 kota di Indonesia. Terdapat dua pilihan paket. Paket A seharga Rp99.000 berisi Oatmeal Raisin Tin, Keju Cokelat Bun, Salt Bread Original Butter, serta totebag. Paket B seharga Rp199.000 berisi produk yang lebih lengkap dengan tambahan varian roti manis.

Seluruh hasil penjualan paket tersebut akan disalurkan kepada yayasan yatim piatu melalui Zahin Community. Masyarakat dapat membeli paket secara langsung di gerai The Harvest maupun secara daring melalui Zahin Community dan media sosial sejumlah figur publik pendukung, yakni Intan Erlita, Fairuz A Rafiq, dan Risty Tagor.

Sebagai bentuk transparansi, penyaluran donasi akan dilakukan dalam rangkaian acara di gerai The Harvest Ampera, Jakarta, pada Maret 2026. Kegiatan tersebut meliputi buka puasa bersama anak yatim piatu, workshop motivasi, serta penyerahan simbolis paket sedekah kepada penerima manfaat. Donatur terpilih juga berkesempatan mengikuti sesi temu penggemar dengan para influencer yang terlibat.

Manajemen menyatakan setiap pembelian paket akan langsung tercatat sebagai donasi yang disalurkan melalui jaringan penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh Zahin Community. Proses penyaluran dilakukan dengan dokumentasi dan laporan pertanggungjawaban.

Selain berdampak sosial, kampanye ini menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk memperkuat keterikatan emosional dengan konsumen pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke gerai serta memperkuat citra merek.

Pada 2026, perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan dan penguatan kepemimpinan pasar di segmen cake dan bakery premium. Strategi yang ditempuh antara lain inovasi produk berbasis tren konsumen, penguatan ekosistem digital, program loyalitas pelanggan, serta kolaborasi merek yang berkelanjutan.

“Melalui kampanye ini, kami berharap Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan,” kata Sylvia. (E-2)