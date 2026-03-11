Bangun Peradaban dari Pelosok, Masjid Nusantara dan Cinta Quran Luncurkan Gerakan 99 Masjid Asmaul Husna

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MASJID Nusantara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Cinta Quran Foundation dalam meluncurkan gerakan pembangunan 99 Masjid Asmaul Husna di seluruh Indonesia. Program ini diperkenalkan dalam gelaran Rapat Umum Pemegang Wakaf (RUPW) 2026.

Melalui sinergi ini, setiap masjid yang dibangun akan mengusung salah satu nama dari 99 Asmaul Husna. Tujuannya agar nilai-nilai keagungan Allah SWT menjadi inspirasi spiritual sekaligus penggerak aktivitas sosial bagi masyarakat di sekitar masjid.

CEO Masjid Nusantara, Pras Purworo menegaskan bahwa masjid harus kembali ke fungsi asalnya seperti pada zaman Rasulullah SAW, yakni sebagai fondasi utama pembangunan peradaban dan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga : Cinta Quran Foundation Gelar Amazing Quran 2025, Dedikasikan untuk Memberantas Buta Aksara Al-Qur’an

“Dari masjidlah umat dirukunkan, dididik, dan dikuatkan aqidahnya. Masjid menjadi pondasi lahirnya peradaban dan tempat para pemimpin membangun kekuatan umat. Melalui program 99 Masjid Asmaul Husna, kita ingin menghadirkan sentra penguatan keimanan, termasuk di wilayah pelosok dan pedalaman,” ujar Pras melalui keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Masjid Nusantara yang telah berpengalaman selama 13 tahun dan membangun 265 masjid di pelosok Indonesia akan bertanggung jawab dalam aspek pengembangan dan pembangunan fisik masjid. Fokus utama kolaborasi ini adalah menjangkau daerah-daerah yang selama ini minim fasilitas ibadah layak namun memiliki potensi pembinaan umat yang besar.

Founder Cinta Quran Foundation, Ustadz Fatih Karim, menambahkan bahwa gerakan ini bertujuan memastikan masjid tidak hanya menjadi tempat salat yang statis, tetapi juga pusat pendidikan Al-Qur'an dan pemberdayaan ekonomi.

Baca juga : Bertolak ke Melbourne, Paula Verhoeven Bantu Pembangunan Masjid

“Masjid harus menjadi pusat pembinaan umat dan aktivitas sosial yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Ustadz Fatih.

Gerakan Wakaf Publik

Program ini juga merupakan ajakan terbuka bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf pembangunan masjid. Dengan dukungan publik, Masjid Nusantara optimistis target pembangunan 99 masjid ini dapat tercapai dan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan hunian spiritual yang hidup dan memberdayakan di seluruh penjuru negeri.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan lahir generasi baru yang memiliki kualitas SDM unggul hasil dari pembinaan berbasis masjid yang terintegrasi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. (H-2)