Niat Sholat Qobliyah Subuh: Arab, Latin dan Arti

SHOLAT Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardhu Subuh. Sholat ini termasuk salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki pahala besar dan mendatangkan keberkahan di awal hari.

Sholat Qobliyah Subuh dikerjakan dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Pahala sholat ini sangat besar karena sholat Subuh termasuk sholat yang sangat dianjurkan untuk didahului dengan sunnah.

Berikut Bacaan Niat Sholat Qobliyah Subuh

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَلاَةَ سُنَّةِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ لِلّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shalāta sunnati al-fajri rak‘ataini lillāhi ta‘ālā.

Artinya

“Saya niat sholat sunnah Fajar dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Niat dalam hati “Nawaitu shalat sunnati al-fajri rak‘ataini lillahi ta’ala.”

Lakukan takbiratul ihram dan sholat seperti biasa.

Baca Surat Al-Fatihah di setiap rakaat, dilanjutkan surat pendek dari Al-Qur’an.

Setelah salam, bisa dilanjutkan dengan doa atau dzikir.

Memberikan pahala yang besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW bahwa sholat sunnah sebelum Subuh lebih baik dari dunia dan seisinya.

Membantu menenangkan hati dan pikiran sebelum memulai aktivitas sehari-hari.

Menjadi penolong bagi sholat fardhu Subuh agar diterima oleh Allah.

Sholat Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum Subuh dengan niat seperti di atas. Membiasakan sholat sunnah ini mendatangkan pahala besar dan keberkahan untuk memulai hari. (Z-4)

