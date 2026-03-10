Niat Sholat Qobliyah Subuh: Arab, Latin dan Arti

Headline
SHOLAT Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardhu Subuh. Sholat ini termasuk salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki pahala besar dan mendatangkan keberkahan di awal hari.
Sholat Qobliyah Subuh dikerjakan dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Pahala sholat ini sangat besar karena sholat Subuh termasuk sholat yang sangat dianjurkan untuk didahului dengan sunnah.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shalāta sunnati al-fajri rak‘ataini lillāhi ta‘ālā.
Artinya
“Saya niat sholat sunnah Fajar dua rakaat karena Allah Ta’ala.”
Sholat Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum Subuh dengan niat seperti di atas. Membiasakan sholat sunnah ini mendatangkan pahala besar dan keberkahan untuk memulai hari. (Z-4)
Sholat ini termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena keutamaannya yang besar.
