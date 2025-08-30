Sholat Qobliyah Subuh Jam Berapa? Ini Batas Waktunya!

Sholat subuh jam berapa?(Freepik)

SHOLAT Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Subuh. Banyak umat Islam bertanya, sholat Qobliyah Subuh jam berapa dan kapan batas waktunya? Artikel ini akan menjelaskan waktu pelaksanaan, dalil, dan tata cara sholat Qobliyah Subuh dengan bahasa yang mudah dipahami.

Apa Itu Sholat Qobliyah Subuh?

Sholat Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah dua rakaat yang dilakukan sebelum sholat wajib Subuh. Sholat ini memiliki keutamaan besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Rasulullah SAW sangat menjaga sholat ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya.

Dalil Sholat Qobliyah Subuh

Dalil tentang keutamaan sholat Qobliyah Subuh terdapat dalam hadits shahih berikut:

Teks Arab:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Latin: Qala Rasulullah SAW: Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Dua rakaat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat Qobliyah Subuh, sehingga sangat disayangkan jika dilewatkan.

Sholat Qobliyah Subuh Jam Berapa?

Waktu pelaksanaan sholat Qobliyah Subuh dimulai sejak masuk waktu sholat Subuh, yaitu ketika adzan Subuh dikumandangkan, hingga sebelum iqamah sholat Subuh. Dalam istilah fiqih, waktu ini disebut waktu ikhtiar (waktu utama).

Secara umum, waktu Subuh dimulai saat fajar shadiq (cahaya putih di ufuk timur) hingga terbit matahari. Jadi, sholat Qobliyah Subuh dilakukan setelah adzan Subuh dan sebelum sholat wajib Subuh dimulai.

Batas Waktu Sholat Qobliyah Subuh

Batas waktu sholat Qobliyah Subuh adalah sebelum pelaksanaan sholat Subuh wajib. Artinya, sholat ini harus selesai sebelum iqamah sholat Subuh dikumandangkan. Jika iqamah sudah berkumandang, maka sholat Qobliyah Subuh tidak lagi dilakukan, karena waktu sunnahnya telah lewat.

Sebagai contoh, jika adzan Subuh di suatu daerah berkumandang pukul 04:30 pagi, maka sholat Qobliyah Subuh bisa dilakukan sejak pukul 04:30 hingga menjelang iqamah, misalnya pukul 04:45.

Tata Cara Sholat Qobliyah Subuh

Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melaksanakan sholat Qobliyah Subuh:

Niat: Ucapkan niat dalam hati: "Ushalli sunnatal fajri rak’ataini qabliyyatan lillahi ta’ala" (Artinya: Saya niat sholat sunnah sebelum Subuh dua rakaat karena Allah Ta’ala). Laksanakan sholat dua rakaat seperti sholat sunnah pada umumnya. Baca surat Al-Fatihah dan surat pendek, seperti Al-Ikhlas atau Al-Kafirun, di setiap rakaat. Disunnahkan untuk membaca sholat dengan ringan dan tidak terlalu panjang, karena sholat ini dilakukan sebelum sholat wajib Subuh.

Tips Melaksanakan Sholat Qobliyah Subuh Tepat Waktu

Untuk memastikan Anda tidak melewatkan sholat Qobliyah Subuh, berikut beberapa tips:

Periksa jadwal sholat harian di daerah Anda untuk mengetahui waktu adzan Subuh.

Atur alarm beberapa menit sebelum adzan Subuh agar memiliki waktu untuk berwudu dan bersiap.

Siapkan tempat sholat yang nyaman di rumah untuk memudahkan pelaksanaan sholat sunnah ini.

Kesimpulan

Sholat Qobliyah Subuh dilakukan setelah adzan Subuh hingga sebelum iqamah sholat Subuh wajib. Waktu pelaksanaannya bergantung pada jadwal sholat di daerah masing-masing. Dengan keutamaan yang besar, sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan setiap hari. Pastikan Anda mengetahui sholat Qobliyah Subuh jam berapa di wilayah Anda agar tidak melewatkan ibadah ini. (Z-10)