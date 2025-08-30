Sholat Qobliyah Subuh Jam Berapa? Ini Batas Waktunya!

Headline
SHOLAT Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Subuh. Banyak umat Islam bertanya, sholat Qobliyah Subuh jam berapa dan kapan batas waktunya? Artikel ini akan menjelaskan waktu pelaksanaan, dalil, dan tata cara sholat Qobliyah Subuh dengan bahasa yang mudah dipahami.
Sholat Qobliyah Subuh adalah sholat sunnah dua rakaat yang dilakukan sebelum sholat wajib Subuh. Sholat ini memiliki keutamaan besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Rasulullah SAW sangat menjaga sholat ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya.
Dalil tentang keutamaan sholat Qobliyah Subuh terdapat dalam hadits shahih berikut:
Teks Arab:
Latin: Qala Rasulullah SAW: Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha
Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Dua rakaat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Muslim)
Hadits ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat Qobliyah Subuh, sehingga sangat disayangkan jika dilewatkan.
Waktu pelaksanaan sholat Qobliyah Subuh dimulai sejak masuk waktu sholat Subuh, yaitu ketika adzan Subuh dikumandangkan, hingga sebelum iqamah sholat Subuh. Dalam istilah fiqih, waktu ini disebut waktu ikhtiar (waktu utama).
Secara umum, waktu Subuh dimulai saat fajar shadiq (cahaya putih di ufuk timur) hingga terbit matahari. Jadi, sholat Qobliyah Subuh dilakukan setelah adzan Subuh dan sebelum sholat wajib Subuh dimulai.
Batas waktu sholat Qobliyah Subuh adalah sebelum pelaksanaan sholat Subuh wajib. Artinya, sholat ini harus selesai sebelum iqamah sholat Subuh dikumandangkan. Jika iqamah sudah berkumandang, maka sholat Qobliyah Subuh tidak lagi dilakukan, karena waktu sunnahnya telah lewat.
Sebagai contoh, jika adzan Subuh di suatu daerah berkumandang pukul 04:30 pagi, maka sholat Qobliyah Subuh bisa dilakukan sejak pukul 04:30 hingga menjelang iqamah, misalnya pukul 04:45.
Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melaksanakan sholat Qobliyah Subuh:
Untuk memastikan Anda tidak melewatkan sholat Qobliyah Subuh, berikut beberapa tips:
Sholat Qobliyah Subuh dilakukan setelah adzan Subuh hingga sebelum iqamah sholat Subuh wajib. Waktu pelaksanaannya bergantung pada jadwal sholat di daerah masing-masing. Dengan keutamaan yang besar, sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan setiap hari. Pastikan Anda mengetahui sholat Qobliyah Subuh jam berapa di wilayah Anda agar tidak melewatkan ibadah ini. (Z-10)
