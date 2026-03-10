Program Beasiswa EMAS Tawarkan Apresiasi Emas dan Pembebasan Biaya Pendidikan

Ilustrasi(Dok Binus University )

DI tengah dinamika ekonomi dan persaingan global yang semakin kompetitif, pendidikan menjadi salah satu investasi terpenting yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan yang tepat tidak hanya memberikan pengalaman belajar, tetapi juga membuka peluang karier yang lebih jelas dan masa depan yang lebih terarah.

Karena itu, memilih institusi pendidikan yang mampu memberikan outcome nyata menjadi semakin penting bagi keluarga dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Menyadari hal tersebut, BINUS University meluncurkan Beasiswa EMAS (Empowering Achievement of Student) sebagai bentuk apresiasi bagi calon mahasiswa berprestasi yang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan diri serta kontribusi positif bagi lingkungan.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari proses belajar di kelas, tetapi juga dari bagaimana mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi dunia profesional setelah lulus.

Baca juga : Perkuat Ekosistem Talenta Teknologi Indonesia melalui Beasiswa 100% "StarTech Scholarship"

“Di BINUS University, kami percaya bahwa pendidikan harus memberikan dampak nyata bagi masa depan mahasiswa. Karena itu, kami tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga menghadirkan berbagai pengalaman yang mempersiapkan mahasiswa untuk siap berkarier dan memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujar Nelly dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (10/3).

Melalui berbagai program pembelajaran yang dimiliki BINUS University, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lintas bidang melalui Minor Program, memperoleh global exposure, serta mengikuti Enrichment Program yang memberikan pengalaman industri sebelum lulus. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa BINUS University dapat siap memasuki dunia profesional lebih awal, bahkan sebelum menyelesaikan masa studinya.

Program Beasiswa EMAS (Empowering Achievement of Student) dihadirkan sebagai bentuk apresiasi bagi talenta muda yang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan diri dan prestasi. Melalui program ini, BINUS University memberikan penghargaan berupa emas seberat 2 gram sebagai simbolapresiasi bagi mahasiswa berprestasi.

Baca juga : BINUS University dan Microsoft Lanjutkan Inisiatif Pengembangan Talenta Digital

Selain itu, penerima Beasiswa EMAS juga mendapatkan pembebasan biaya sumbangan pendidikan (DP3) sebesar 100%, sebagai bentuk dukungan BINUS University dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

Melalui berbagai inisiatif pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi, pengalaman industri, serta kesiapan karier, BINUS University terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masa depan mahasiswa.

Dengan pendekatan tersebut, BINUS University berharap pendidikan dapat menjadi investasi yang memberikan dampak nyata bagi generasi muda Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan masa depan bangsa. (E-4)