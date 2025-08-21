Wamen Stella Ingatkan Penerima Beasiswa Pendidikan untuk Memanfaatkan Networking

WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti-Saintek), Stella Christie.(Dok. Antara)

WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti-Saintek), Stella Christie mengingatkan kepada para penerima beasiswa agar tidak hanya memanfaatkan bantuan biaya pendidikan semata, tetapi juga menjadikan kesempatan tersebut sebagai sarana membangun jejaring.

Menurutnya, jaringan pertemanan dan alumni dari program beasiswa akan menjadi modal berharga dalam perjalanan akademik maupun karier di masa depan.

“Jadi saya pesan, jangan sia-siakan kesempatan selain kesempatan beasiswanya, yakni kesempatan jaringannya. Karena kalian mempunyai banyak teman-teman seangkatan di beasiswa kalian,” kata Wamen Stella dalam acara Kick Off OSC 2025 di Universitas Trisakti, Kamis (21/8).

Ia menekankan bahwa penerima beasiswa bukan hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga secara otomatis menjadi bagian dari jaringan luas yang tersebar di berbagai universitas.

"Jaringannya itu bahkan mungkin hampir sama berharganya dengan beasiswanya. Sangat menarik sekali bahwa ini tersebar di berbagai macam universitas dan itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari," ujarnya.

Stella juga berbagi pengalaman pribadinya mengenai pentingnya jaringan alumni. Ia menuturkan pernah merasa bangga ketika bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid yang ternyata juga merupakan sesama penerima beasiswa pada masa sekolah.

"Saya sendiri mengalaminya, saat kenal dengan Ibu Menteri Komdigi misalnya. Karena Ibu Menteri adalah kakak penerima beasiswa ASEAN sekolah, jadi waktu saya datang di kabinet ini senang sekali bisa berjumpa dengan orang yang sudah dikenal, yaitu Ibu Menteri Komdigi. Itu semua karena jaringan," jelasnya.

Wamen Stella pun mengajak seluruh penerima beasiswa untuk menjadikan jejaring akademik dan alumni sebagai sarana memperkuat kontribusi dalam pembangunan bangsa.

"Kita semua bersama-sama untuk memajukan bangsa kita. Dan akses pendidikan adalah salah satu tugas utama yang kami kerjakan di Kemendikti-Saintek," tuturnya. (H-3)