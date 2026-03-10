Kumpulan Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan: Arab, Latin dan Arti

Headline
DOA agar diberi keselamatan dalam perjalanan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh seorang Muslim ketika akan melakukan perjalanan atau saat berada di perjalanan agar diberikan perlindungan, kemudahan, dan keselamatan sampai tujuan.
Doa ini biasanya dibaca sebelum berangkat atau saat menaiki kendaraan sebagai bentuk memohon pertolongan dan penjagaan dari berbagai bahaya selama perjalanan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Bismillāhi subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn.
Artinya
“Dengan nama Allah. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan kembali.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma innā nas'aluka fī safarinā hādzal birra wat-taqwā wa minal 'amali mā tardhā.
Artinya
“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma hawwin 'alainā safaranā hādzā wathwi 'annā bu'dah.
Artinya
“Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fis-safar wal khalīfatu fil-ahl.
Artinya
“Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan penjaga bagi keluarga yang kami tinggalkan.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma innī a‘ūdzu bika min wa‘tsā'is-safar wa kaābatil manẓar.
Artinya
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan dan pemandangan yang menyedihkan.”
Membaca doa sebelum dan selama perjalanan merupakan salah satu cara memohon perlindungan kepada Allah agar perjalanan menjadi aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. (Z-4)
Sumber: zalora, megasyariah
Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar. Subhānal-ladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn.
Doa merupakan bentuk ibadah dan tanda ketergantungan manusia kepada Tuhan. Agar perjalanan mudik aman, nyaman, dan diberkahi, dianjurkan untuk membaca doa
BACAAN zikir dianjurkan untuk dilafalkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Termasuk ketika naik kendaraan seperti naik pesawat.
Apalagi kejadian kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 orang di Korea Selatan. Namun, bagi umat Islam, ada beberapa doa yang dianjurkan sebelum naik pesawat.
Doa safar sesuai sunah Rasulullah SAW dibaca saat seseorang akan bepergian jauh.
