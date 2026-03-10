Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kumpulan Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan: Arab, Latin dan Arti

Reynaldi Andrian Pamungkas
10/3/2026 19:00
Kumpulan Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan: Arab, Latin dan Arti
Berikut Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan(freepik)

DOA agar diberi keselamatan dalam perjalanan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh seorang Muslim ketika akan melakukan perjalanan atau saat berada di perjalanan agar diberikan perlindungan, kemudahan, dan keselamatan sampai tujuan.

Doa ini biasanya dibaca sebelum berangkat atau saat menaiki kendaraan sebagai bentuk memohon pertolongan dan penjagaan dari berbagai bahaya selama perjalanan.

Berikut Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan

1. Doa Naik Kendaraan

Bacaan Arab

Baca juga : Doa Naik Kendaraan Arab dan Latin, agar Selamat di Jalan

بِسْمِ اللّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Bacaan Latin

Bismillāhi subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn.

Artinya

Baca juga : 3 Doa sebelum Berangkat Mudik Lebaran

“Dengan nama Allah. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan kembali.”

2. Doa Memohon Perlindungan dalam Perjalanan

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

Bacaan Latin

Allāhumma innā nas'aluka fī safarinā hādzal birra wat-taqwā wa minal 'amali mā tardhā.

Artinya

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai.”

3. Doa Agar Diberi Kemudahan Perjalanan

Bacaan Arab

اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ

Bacaan Latin

Allāhumma hawwin 'alainā safaranā hādzā wathwi 'annā bu'dah.

Artinya

“Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami.”

4. Doa Memohon Perlindungan dari Bahaya

Bacaan Arab

اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ

Bacaan Latin

Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fis-safar wal khalīfatu fil-ahl.

Artinya

“Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan penjaga bagi keluarga yang kami tinggalkan.”

5. Doa Agar Dijauhkan dari Kesulitan

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ

Bacaan Latin

Allāhumma innī a‘ūdzu bika min wa‘tsā'is-safar wa kaābatil manẓar.

Artinya

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan dan pemandangan yang menyedihkan.”

Membaca doa sebelum dan selama perjalanan merupakan salah satu cara memohon perlindungan kepada Allah agar perjalanan menjadi aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. (Z-4)

Sumber: zalora, megasyariah



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved