Kumpulan Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan: Arab, Latin dan Arti

DOA agar diberi keselamatan dalam perjalanan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh seorang Muslim ketika akan melakukan perjalanan atau saat berada di perjalanan agar diberikan perlindungan, kemudahan, dan keselamatan sampai tujuan.

Doa ini biasanya dibaca sebelum berangkat atau saat menaiki kendaraan sebagai bentuk memohon pertolongan dan penjagaan dari berbagai bahaya selama perjalanan.

Berikut Doa agar Diberi Keselamatan dalam Perjalanan

Bacaan Arab

بِسْمِ اللّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Bacaan Latin

Bismillāhi subḥānalladzī sakhkhara lanā hādzā wa mā kunnā lahu muqrinīn, wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn.

Artinya

“Dengan nama Allah. Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan kembali.”

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

Bacaan Latin

Allāhumma innā nas'aluka fī safarinā hādzal birra wat-taqwā wa minal 'amali mā tardhā.

Artinya

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai.”

Bacaan Arab

اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ

Bacaan Latin

Allāhumma hawwin 'alainā safaranā hādzā wathwi 'annā bu'dah.

Artinya

“Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami.”

Bacaan Arab

اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ

Bacaan Latin

Allāhumma antaṣ-ṣāḥibu fis-safar wal khalīfatu fil-ahl.

Artinya

“Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan penjaga bagi keluarga yang kami tinggalkan.”

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ

Bacaan Latin

Allāhumma innī a‘ūdzu bika min wa‘tsā'is-safar wa kaābatil manẓar.

Artinya

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan dan pemandangan yang menyedihkan.”

Membaca doa sebelum dan selama perjalanan merupakan salah satu cara memohon perlindungan kepada Allah agar perjalanan menjadi aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. (Z-4)

