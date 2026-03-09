Ramalan Shio 10 Maret 2026: Macan, Naga, Tikus dan Kuda, Berikut Prediksinya

Headline
MEMASUKI hari Selasa, 10 Maret 2026, energi kosmik membawa perubahan signifikan bagi beberapa tanda zodiak Tionghoa. Dalam kalender lunar, hari ini dipengaruhi oleh dinamika yang menuntut keseimbangan antara ambisi dan kesabaran.
Bagi Anda yang lahir di bawah naungan Shio Macan, Naga, Tikus, dan Kuda, ada pesan khusus dari alam semesta mengenai karir, keuangan, hingga hubungan personal.
Tahun 2026 sendiri merupakan Tahun Kuda Api, yang berarti energi harian akan cenderung bergerak cepat dan penuh gairah. Namun, bagaimana spesifik peruntungan Anda di hari Selasa ini? Mari simak ulasan lengkapnya.
Bagi Shio Tikus, 10 Maret 2026 adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi finansial. Energi hari Selasa mendorong Anda untuk lebih teliti terhadap pengeluaran kecil yang sering terlupakan.
Ada peluang kolaborasi yang muncul dari lingkaran pertemanan lama. Jangan terburu-buru menolak tawaran diskusi. Secara finansial, kondisi cenderung stabil, namun hindari spekulasi saham yang berisiko tinggi hari ini.
Bagi yang lajang, komunikasi digital mungkin membawa percikan baru. Bagi yang berpasangan, kejujuran adalah kunci untuk meredam konflik kecil di sore hari.
Macan akan merasakan lonjakan intuisi yang kuat hari ini. Selasa ini adalah momen "sekarang atau tidak sama sekali" untuk beberapa keputusan penting yang sempat tertunda.
Keberanian Anda dalam mengambil keputusan di kantor akan mendapat apresiasi dari atasan. Mata Uang Rupiah diprediksi akan mengalir masuk melalui bonus atau insentif tak terduga. Tetaplah rendah hati agar tidak memicu kecemburuan rekan kerja.
Perhatikan pola tidur. Energi Macan yang meluap-luap bisa membuat Anda terjaga hingga larut malam, yang berisiko menurunkan imunitas.
Naga mungkin merasa sedikit tertekan dengan ekspektasi orang di sekitar. Namun, 10 Maret 2026 menawarkan peluang bagi Naga untuk menunjukkan sisi kepemimpinan yang bijaksana.
Fokuslah pada penyelesaian proyek jangka panjang. Jangan terdistraksi oleh gosip di lingkungan kerja. Dalam hal keuangan, ada potensi pengeluaran untuk keperluan keluarga atau perbaikan rumah.
Warna emas atau kuning tua akan membantu meningkatkan rasa percaya diri Anda dalam pertemuan bisnis hari ini.
Sebagai "tuan rumah" di tahun 2026, Shio Kuda memiliki magnetisme yang kuat. Hari Selasa ini adalah waktu yang sangat harmonis untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan.
Ide-ide kreatif Anda akan mengalir deras. Jika Anda bekerja di bidang kreatif atau pemasaran, ini adalah hari keberuntungan Anda. Aliran Mata Uang Rupiah terlihat positif, terutama dari hasil investasi masa lalu.
Hubungan romantis sedang berada di puncaknya. Jika Anda berencana menyatakan perasaan atau melamar pasangan, energi hari ini sangat mendukung keberhasilan Anda. (Z-4)
|Rekomendasi
|Jam Baik
|09.00 - 11.00 WIB
|Warna Hoki
|Hijau Zamrud, Putih Perak
|Arah Keberuntungan
|Tenggara
Pakar feng shui, Yulius Fang mengatakan, bahwa setiap shio memiliki peruntungannya sendiri.
