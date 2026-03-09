2 Bacaan Doa agar Dimudahkan Segala Urusan: Arab, Latin dan Arti

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DOA agar dimudahkan segala urusan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon kemudahan, kelancaran, dan pertolongan dalam menjalani berbagai urusan atau pekerjaan dalam kehidupan.
Doa ini biasanya dibaca ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan, masalah, pekerjaan penting, belajar, ujian, atau aktivitas lain agar segala urusan menjadi lebih mudah dan diberi jalan keluar.
Dalam ajaran Islam, berdoa untuk memohon kemudahan dianjurkan karena manusia membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma la sahla illa ma ja‘altahu sahlan, wa anta taj‘alul hazna idza syi’ta sahlan.
Artinya
“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah.”
Doa ini terdapat dalam Al-Qur'an pada Surah Taha 25-28.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbi ishrah li shadri, wa yassir li amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qawli.
Artinya
“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”
Doa agar dimudahkan segala urusan merupakan permohonan kepada Allah agar kesulitan menjadi mudah, hati menjadi lapang, dan segala pekerjaan berjalan lancar. Doa ini bisa dibaca sebelum bekerja, belajar, atau saat menghadapi masalah. (Z-4)
Sumber: zalora, dompetdhuafa
Dengan mengamalkan doa ini maka akan diberi ketenangan hati, dijauhkan dari kesulitan, dilancarkan usaha dan ikhtiar, dan diberi petunjuk jalan terbaik.
Doa dapat dilakukan dalam berbagai situasi, baik dalam keadaan senang maupun susah, dan bisa berisi permohonan atau ucapan syukur.
Salah satu doa yang sering dibaca adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis dan juga doa dari Nabi Musa yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Taha.
Biasanya doa ini dibaca sebelum atau saat mengerjakan ujian agar hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus.
Dengan mengamalkan doa ini maka akan diberi ketenangan hati, dijauhkan dari kesulitan, dilancarkan usaha dan ikhtiar, dan diberi petunjuk jalan terbaik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved