2 Bacaan Doa agar Dimudahkan Segala Urusan: Arab, Latin dan Arti

DOA agar dimudahkan segala urusan adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon kemudahan, kelancaran, dan pertolongan dalam menjalani berbagai urusan atau pekerjaan dalam kehidupan.

Doa ini biasanya dibaca ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan, masalah, pekerjaan penting, belajar, ujian, atau aktivitas lain agar segala urusan menjadi lebih mudah dan diberi jalan keluar.

Dalam ajaran Islam, berdoa untuk memohon kemudahan dianjurkan karena manusia membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan.

Berikut 2 Bacaan Doa agar Dimudahkan Segala Urusan

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

Bacaan Latin

Allahumma la sahla illa ma ja‘altahu sahlan, wa anta taj‘alul hazna idza syi’ta sahlan.

Artinya

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah.”

Doa ini terdapat dalam Al-Qur'an pada Surah Taha 25-28.

Bacaan Arab

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Bacaan Latin

Rabbi ishrah li shadri, wa yassir li amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qawli.

Artinya

“Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”

Doa agar dimudahkan segala urusan merupakan permohonan kepada Allah agar kesulitan menjadi mudah, hati menjadi lapang, dan segala pekerjaan berjalan lancar. Doa ini bisa dibaca sebelum bekerja, belajar, atau saat menghadapi masalah. (Z-4)

